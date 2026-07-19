Чи потрібно декларувати 15 млн грн одноразової допомоги сім'ям загиблих військових — роз’яснення

Чи потрібно вказувати у декларації всю суму 15 млн грн, як відображати виплати частинами та коли подається повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

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Одноразова грошова допомога, яку отримують члени сімей загиблих або померлих внаслідок поранення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських під час дії воєнного стану, є доходом і підлягає декларуванню.

«Судово-юридична газета» проаналізувала роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо порядку відображення таких виплат у деклараціях.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону «Про запобігання корупції», у декларації зазначаються відомості про доходи, які суб’єкт декларування або члени його сім’ї отримали протягом звітного періоду.

Йдеться про одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн, яка виплачується сім’ям загиблих або померлих внаслідок поранення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських. Вона розподіляється рівними частками між усіма отримувачами, визначеними статтею 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 28 лютого 2022 року №168.

У декларації необхідно відображати не всю суму допомоги, а лише ту частину, яку фактично отримав суб’єкт декларування або член його сім’ї у відповідному звітному періоді.

Такі кошти слід зазначати у розділі 11 декларації «Доходи, у тому числі подарунки». У графі «Вид доходу» необхідно обрати позначку «Інше» та вказати: «Одноразова грошова допомога сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців тощо».

Якщо виплата здійснюється частинами, у декларації за відповідний рік відображається лише сума, фактично отримана протягом цього звітного періоду. Наступні виплати необхідно буде зазначати вже у деклараціях за наступні звітні періоди.

Окремо звертається увага на обов’язок подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Якщо разова виплата частини цієї допомоги, отримана службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або суб’єктом декларування, посада якого пов’язана з високим чи підвищеним рівнем корупційних ризиків, перевищує 50 прожиткових мінімумів, така особа повинна подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у зв’язку з отриманням доходу.

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