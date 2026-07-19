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Водіям на замітку: Укртрансбезпека починає перевірки автозапчастин — під особливим контролем продукція з Азії

10:51, 19 липня 2026 234
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В Україні посилюють перевірки автозапчастин: під контроль потраплять документи, маркування та якість продукції.
Водіям на замітку: Укртрансбезпека починає перевірки автозапчастин — під особливим контролем продукція з Азії
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Купуючи автозапчастини, водії часто покладаються на слова продавця або нижчу ціну, однак не завжди можуть бути впевнені у якості таких товарів. Використання деталей, які не відповідають вимогам безпеки або не пройшли належної оцінки відповідності, може призвести не лише до поломки автомобіля, а й створити загрозу для життя та здоров’я учасників дорожнього руху. Саме тому Укртрансбезпека оголосила про посилення державного ринкового нагляду за автомобільними запчастинами, обладнанням і транспортними засобами, які продаються в Україні.

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Які товари перевірятиме Укртрансбезпека

Управління державного ринкового нагляду центрального апарату Державної служби України з безпеки на транспорті розпочинає посилені перевірки колісних транспортних засобів, а також нових запчастин і автомобільного обладнання, що призначені для встановлення на них.

Йдеться про продукцію, яка вводиться в обіг на українському ринку та повинна відповідати вимогам технічних регламентів. Особливу увагу інспектори приділятимуть автозапчастинам, виробленим у країнах Азії.

Що саме перевірятимуть

Головна мета перевірок — не допустити продажу продукції, яка не відповідає встановленим вимогам або може становити небезпеку для людей.

Під час державного ринкового нагляду інспектори перевірятимуть:

  • чи є документи, які підтверджують відповідність продукції вимогам технічних регламентів;
  • чи правильно нанесено знак відповідності технічним регламентам та інше обов’язкове маркування;
  • чи зазначена інформація про виробника, імпортера або уповноваженого представника;
  • чи дотрималися виробники, імпортери та продавці вимог законодавства під час введення продукції в обіг і її реалізації на ринку.

Виробників, імпортерів і розповсюджувачів автопродукції закликали перевірити, чи має продукція належним чином оформлену супровідну документацію та чи відповідає всім вимогам законодавства.

Якісні та безпечні автомобільні запчастини й обладнання безпосередньо впливають на безпеку дорожнього руху, надійну експлуатацію транспортних засобів і захист прав споживачів. Саме тому державний ринковий нагляд покликаний не допустити потрапляння на ринок продукції, використання якої може створювати ризики для водіїв, пасажирів та інших учасників дорожнього руху.

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