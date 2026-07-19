Водителям на заметку: Укртрансбезопасность начинает проверки автозапчастей — под особым контролем продукция из Азии
Покупая автозапчасти, водители часто полагаются на слова продавца или более низкую цену, однако не всегда могут быть уверены в качестве таких товаров. Использование деталей, которые не соответствуют требованиям безопасности или не прошли надлежащую оценку соответствия, может привести не только к поломке автомобиля, но и создать угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Именно поэтому Укртрансбезопасность объявила об усилении государственного рыночного надзора за автомобильными запчастями, оборудованием и транспортными средствами, которые продаются в Украине.
Какие товары будет проверять Укртрансбезопасность
Управление государственного рыночного надзора центрального аппарата Государственной службы Украины по безопасности на транспорте начинает усиленные проверки колесных транспортных средств, а также новых запчастей и автомобильного оборудования, предназначенных для установки на них.
Речь идет о продукции, которая вводится в обращение на украинском рынке и должна соответствовать требованиям технических регламентов. Особое внимание инспекторы будут уделять автозапчастям, произведенным в странах Азии.
Что именно будут проверять
Главная цель проверок — не допустить продажи продукции, которая не соответствует установленным требованиям или может представлять опасность для людей.
Во время государственного рыночного надзора инспекторы будут проверять:
- имеются ли документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям технических регламентов;
- правильно ли нанесен знак соответствия техническим регламентам и иная обязательная маркировка;
- указана ли информация о производителе, импортере или уполномоченном представителе;
- соблюдали ли производители, импортеры и продавцы требования законодательства при введении продукции в обращение и ее реализации на рынке.
Производителей, импортеров и распространителей автопродукции призвали проверить, имеет ли продукция надлежащим образом оформленную сопроводительную документацию и соответствует ли всем требованиям законодательства.
Качественные и безопасные автомобильные запчасти и оборудование напрямую влияют на безопасность дорожного движения, надежную эксплуатацию транспортных средств и защиту прав потребителей. Именно поэтому государственный рыночный надзор призван не допустить попадания на рынок продукции, использование которой может создавать риски для водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.
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