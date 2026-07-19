В работе ChatGPT произошел масштабный сбой

ChatGPT подвергся глобальному сбою

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В воскресенье, 19 июля, пользователи по всему миру массово сообщили о перебоях в работе ChatGPT.

Пользователи сообщают о некорректной работе сайта и приложения.

Отмечается, что на сайте некоторое время не отображались проекты, а сам ИИ выдавал ошибку при задачах.

Напомним, 19 июля пользователи по всему миру массово сообщили о перебоях в работе Facebook и Instagram.

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