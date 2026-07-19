В работе ChatGPT произошел масштабный сбой
18:04, 19 июля 2026 52
ChatGPT подвергся глобальному сбою
В воскресенье, 19 июля, пользователи по всему миру массово сообщили о перебоях в работе ChatGPT.
Пользователи сообщают о некорректной работе сайта и приложения.
Отмечается, что на сайте некоторое время не отображались проекты, а сам ИИ выдавал ошибку при задачах.
Напомним, 19 июля пользователи по всему миру массово сообщили о перебоях в работе Facebook и Instagram.
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