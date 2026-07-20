За перевозку ребенка без автокресла могут оштрафовать: что нужно знать водителям

Кого могут привлечь к ответственности, когда автокресло является обязательным и что грозит за нарушение правил перевозки детей.

Иллюстративное фото из открытых источников

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Безопасность ребенка в автомобиле зависит не только от внимательности водителя, но и от соблюдения установленных правил перевозки. Использование детского автокресла или бустера является обязательным требованием законодательства для большинства детей, а его игнорирование может обойтись водителю штрафом. В то же время правильно подобранная и установленная детская удерживающая система значительно снижает риск гибели или получения тяжелых травм в случае дорожно-транспортного происшествия. Рассказываем, какие правила перевозки детей действуют в Украине в 2026 году, какой штраф грозит за их нарушение и что будет в случае неуплаты административного взыскания.

Почему использование автокресла является обязательным

Использование автомобильного кресла при перевозке ребенка гарантирует его безопасность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), правильно установленное детское автокресло снижает вероятность смерти младенца примерно на 70%, а ребенка старшего возраста — на 54–80%.

Именно для снижения детского травматизма и смертности на дорогах в Украине была введена административная ответственность за нарушение правил перевозки детей.

Какие правила перевозки детей действуют в 2026 году

Правила дорожного движения Украины предусматривают, что детей ростом менее 150 см необходимо перевозить только с использованием специальных детских удерживающих систем, которые позволяют правильно зафиксировать ребенка штатными ремнями безопасности. Речь идет об автокреслах или бустерах, подобранных в соответствии с возрастом, ростом и весом ребенка.

Также правила устанавливают отдельные требования к перевозке детей на переднем сиденье автомобиля. Ребенка до 3 лет разрешено перевозить спереди только в детском кресле, установленном против направления движения, и только при условии отключенной фронтальной подушки безопасности.

После того как ребенок достигает роста 150 см или может безопасно пользоваться штатными ремнями безопасности автомобиля, использование детского автокресла уже не является обязательным.

За какие нарушения могут оштрафовать водителя

9 октября 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми установила ответственность за нарушение правил перевозки детей.

К таким нарушениям относится перевозка детей, рост которых менее 150 см или которые не достигли 12-летнего возраста, без использования специальных детских удерживающих систем (автокресел или бустеров), позволяющих правильно пристегнуть ребенка ремнями безопасности.

Ответственность за соблюдение этих правил несет именно водитель транспортного средства.

В то же время законодательство определяет, что под транспортным средством в данном случае понимаются все виды автомобилей, мотоциклы, трамваи, троллейбусы, тракторы и другие самоходные машины.

Какой штраф за перевозку ребенка без автокресла в 2026 году

В соответствии с частью 10 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

В 2026 году это составляет 510 гривен.

Если водителя повторно в течение года привлекут к ответственности за аналогичное нарушение, штраф увеличивается до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан — 850 гривен.

Когда необходимо оплатить штраф и что будет за неуплату

Штраф необходимо оплатить в течение 15 дней со дня вынесения постановления.

Если этого не сделать в установленный срок, постановление об административном взыскании направляется в органы государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

В таком случае сумма штрафа удваивается. Кроме того, государственная исполнительная служба взыскивает исполнительный сбор за открытие исполнительного производства.

После открытия исполнительного производства государственный исполнитель также может применить предусмотренные законом меры принудительного исполнения, в частности наложить арест на счета должника.

Почему не стоит пренебрегать автокреслом

Детское автокресло — это прежде всего средство защиты, а не элемент комфорта. Во время дорожно-транспортного происшествия правильно установленная детская удерживающая система существенно снижает риск получения тяжелых травм или гибели ребенка, поэтому ее использование является не только требованием законодательства, но и одним из важнейших элементов безопасной поездки.

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