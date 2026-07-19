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В 1981 году полицейские обнаружили тело женщины: спустя 45 лет ее опознали как пропавшую миллионершу

18:39, 19 июля 2026 137
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Правоохранители установили личность женщины, чьи останки нашли еще в 1981 году — ею оказалась мультимиллионерша Тельма Гастон.
В 1981 году полицейские обнаружили тело женщины: спустя 45 лет ее опознали как пропавшую миллионершу
Фото: Getty
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В США спустя 45 лет удалось установить личность женщины, останки которой нашли в неглубокой могиле в горном районе округа Риверсайд (штат Калифорния). Погибшей оказалась 80-летняя мультимиллионерша Тельма Гастон, пропавшая в июне 1981 года, пишет People.

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Как сообщили в офисе шерифа округа Риверсайд, тело женщины нашли еще в 1981 году неподалеку от горы Шугар-Лоуф, однако из-за сильной степени разложения тогда установить ее личность не удалось.

Спустя 45 лет, после получения грантового финансирования на повторное расследование нераскрытых дел, эксперты применили метод генетической генеалогии и анализ ДНК, что позволило идентифицировать погибшую.

По данным американских СМИ, перед исчезновением Гастон оставила на двери своего дома в районе Сентьюри-Сити записку, в которой сообщалось, что она отправилась искать своего кота.

При жизни женщина заработала состояние более 20 млн долларов, покупая и перепродавая конфискованную недвижимость. После ее исчезновения сожитель Лоуренс Ремсен пытался завладеть ее имуществом: он пытался снять около 100 тыс. долларов с банковского счета Гастон и продать несколько принадлежащих ей объектов недвижимости.

Следователи также установили, что документы о передаче ему права распоряжаться имуществом женщины, а также письмо, в котором якобы говорилось, что она «отправилась немного развлечься», вероятно, были поддельными.

Ремсена задержали через несколько месяцев после исчезновения Гастон, когда он пытался вернуться в США из Мексики. Во время судебного процесса он утверждал, что нашел женщину уже мертвой и избавился от ее тела, чтобы завладеть наследством. Несмотря на то, что тело тогда не нашли, его признали виновным в убийстве второй степени и приговорили к пожизненному заключению.

Идентификация останков спустя десятилетия окончательно подтвердила личность жертвы и поставила точку в одном из самых старых нераскрытых дел округа.

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полиция США

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