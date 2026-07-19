Суд в США отказал сотрудникам Meta в блокировании увольнений по иску об использовании ИИ

26 сотрудников Meta заявили, что компания использовала искусственный интеллект для отбора работников на сокращение.

Фото: Reuters

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Федеральный судья США отказал 26 сотрудникам компании Meta Platforms в удовлетворении ходатайства о временном блокировании увольнений, пока они оспаривают решение компании. Истцы утверждают, что Meta использовала инструменты на основе искусственного интеллекта для отбора сотрудников на сокращение, что поставило в невыгодное положение людей с инвалидностью и работников, находившихся в медицинском отпуске, пишет Reuters.

Судья окружного суда США Уильям Оррик из Окленда (штат Калифорния) в письменном определении указал, что не будет останавливать запланированные с 22 июля увольнения, пока требования работников будут рассматриваться в частном арбитраже.

По словам судьи, истцы не смогли доказать, что потеря работы представляет собой «непоправимый вред», который является необходимым условием для вынесения экстренного определения о приостановлении увольнений.

Компания ранее отвергла какие-либо нарушения и заявила, что окончательные решения о сокращениях принимали люди, а не искусственный интеллект.

В мае Meta уведомила почти 8 тысяч сотрудников, или около 10% своего глобального штата, о сокращении на фоне активного увеличения инвестиций в развитие технологий искусственного интеллекта.

Иск, поданный на этой неделе, утверждает, что при определении кандидатов на увольнение компания использовала системы искусственного интеллекта, которые оценивали производительность работников и уровень использования инструментов ИИ. По мнению истцов, это поставило в невыгодное положение сотрудников, отсутствовавших по состоянию здоровья или из-за ухода за членами семьи. Кроме того, компания якобы учитывала результаты оценки работы, которые частично зависели от того, насколько активно сотрудники использовали ИИ.

По данным истцов, это может быть первое дело против крупной американской компании, в котором оспаривается использование искусственного интеллекта при проведении массовых сокращений.

Работники просили суд выдать временный запрет на завершение увольнений до окончания арбитражного разбирательства. Отдельное ходатайство о более длительном временном судебном запрете еще находится на рассмотрении. Во время слушания судья сообщил, что, вероятно, примет решение по нему в следующем месяце.

Представители работников заявили, что вместе с работой люди потеряют заработную плату, ценные опционы на акции и медицинское страхование, что может поставить под угрозу лечение, в частности во время беременности или других медицинских состояний.

«Нельзя во второй раз пережить период установления связи с новорожденным ребенком, повторно родить или отложить необходимое лечение», — заявила адвокат истцов Барбара Кован.

Представительница Meta Эрин Коннелл возразила, что работники полностью потеряют медицинское страхование. По ее словам, они лишь лишаются страхования, которое субсидировал работодатель, а такие убытки могут быть компенсированы позже, если истцы выиграют арбитраж.

Истцы отмечают, что трудовые договоры Meta обязывают сотрудников разрешать трудовые споры через индивидуальный арбитраж, однако не распространяются на требования о временной судебной защите.

Иск подан анонимно. Среди истцов — инженеры, менеджеры, исследователи и дизайнеры. О предстоящих сокращениях их уведомили в мае. Для многих работников они должны окончательно вступить в силу 22 июля, а для других — в конце июля или в августе.

По информации Meta, уволенные работники формально остаются в штате и получают заработную плату, однако еще с 20 мая утратили доступ к внутренним системам компании и больше не выполняют свои должностные обязанности.

В иске также утверждается, что Meta использовала несколько внутренних систем с искусственным интеллектом для оценки и ранжирования сотрудников перед сокращением. Среди них — помощник на базе большой языковой модели Metamate, внутренняя система «второй мозг», которую обучали сами сотрудники и которая отслеживала служебные коммуникации и документы, а также показатель производительности, сформированный на основе анализа нажатий клавиш, содержимого экрана, электронной почты и истории браузера.

По словам истцов, эти системы не приостанавливали свою работу во время отпусков или гарантированных законом периодов отсутствия работников. Из-за этого их показатели использования инструментов искусственного интеллекта снижались и в дальнейшем использовались как один из критериев для отбора кандидатов на увольнение.

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