Суд обязал засчитать срочную военную службу и обучение в спецстаж для выплаты 10 пенсий

Львовский окружной административный суд признал противоправным отказ ПФУ в зачете в специальный страховой стаж периодов срочной военной службы и обучения на подготовительном отделении, обязал провести перерасчет пенсии и выплатить гражданину единовременную денежную помощь в размере десяти месячных пенсий.

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Львовский окружной административный суд рассмотрел в порядке упрощенного искового производства спор между гражданином и Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Луганской области относительно права на получение единовременной денежной помощи в размере десяти месячных пенсий при назначении пенсии по возрасту. Истец просил признать противоправным бездействие Пенсионного фонда, отказавшего в перерасчете пенсии и выплате указанной помощи, а также обязать провести соответствующие начисления.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд после того, как Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области отказало ему в проведении перерасчета пенсии и выплате единовременной денежной помощи в размере десяти месячных пенсий, предусмотренной пунктом 7-1 раздела XV «Заключительные положения» Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В обоснование исковых требований он указал, что на дату назначения пенсии его специальный стаж, подтвержденный записями в трудовой книжке, составлял более 36 лет, а потому он соответствует требованиям законодательства для получения единовременной денежной помощи, которая выплачивается лицам, имеющим необходимый страховой стаж и выходящим на пенсию по возрасту с должностей, дающих право на пенсию за выслугу лет.

Пенсионный фонд возражал против иска, ссылаясь на то, что при определении специального страхового стажа не могут быть учтены период прохождения срочной военной службы и время обучения истца на подготовительном отделении Черновицкого медицинского института. По мнению ответчика, Порядок исчисления страхового стажа, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины №1191, не предусматривает включение таких периодов в стаж, дающий право на выплату единовременной помощи.

В Пенсионном фонде отметили, что общий страховой стаж истца составляет 37 лет 10 месяцев 4 дня, однако специальный страховой стаж, учитываемый для получения помощи в размере десяти месячных пенсий, составляет лишь 34 года 9 месяцев 27 дней, то есть меньше установленных законом 35 лет для мужчин. Именно по этим основаниям орган Пенсионного фонда отказал в проведении перерасчета пенсии и выплате помощи.

Материалами дела установлено, что пенсия по возрасту была назначена истцу с 5 января 2026 года в соответствии со статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». После этого он обратился с заявлением о перерасчете пенсии и выплате единовременной денежной помощи, однако решением Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области от 10 апреля 2026 года ему было отказано.

Из материалов дела №380/9673/26 также следует, что при определении специального стажа Пенсионный фонд не засчитал истцу два периода: срочную военную службу, которую он проходил с 20 октября 1984 года по 27 октября 1986 года, а также обучение на подготовительном отделении Черновицкого медицинского института с 20 ноября 1986 года по 25 июля 1987 года.

Именно правомерность невключения этих периодов в специальный страховой стаж, дающий право на выплату единовременной денежной помощи в размере десяти месячных пенсий, и стала предметом судебного рассмотрения.

Позиция и выводы суда

Оценивая спорные правоотношения, суд исходил из положений статей 19 и 46 Конституции Украины, Закона Украины «О пенсионном обеспечении», Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», Порядка исчисления страхового стажа, дающего право на назначение денежной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 23 ноября 2011 года №1191, а также Перечня учреждений, организаций и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4 ноября 1993 года №909.

Суд отметил, что согласно пункту 7-1 раздела XV «Заключительные положения» Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» единовременная денежная помощь в размере десяти месячных пенсий выплачивается лицам, которые на день достижения пенсионного возраста работали в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет, имеют необходимый страховой стаж на таких должностях и до этого не получали какой-либо вид пенсии. Из системного анализа указанных норм суд пришел к выводу, что право на такую помощь связано именно с наличием необходимого специального страхового стажа, приобретенного на определенных законодательством должностях, выходом на пенсию с этих должностей и отсутствием факта получения другого вида пенсии до назначения пенсии по возрасту. Аналогичный правовой вывод изложен Верховным Судом в постановлении от 13 марта 2018 года по делу №234/13835/17.

Относительно периода прохождения срочной военной службы суд отметил, что в соответствии с частью пятой статьи 242 Кодекса административного судопроизводства Украины при применении норм права учитываются выводы Верховного Суда. Суд сослался на постановление Верховного Суда от 13 февраля 2018 года по делу №738/1246/15-а, в котором сделан вывод, что служба в рядах Вооруженных Сил СССР до 1 января 1992 года подлежит зачету в стаж работы по специальности, дающий право на пенсию за выслугу лет работникам образования. Аналогичные правовые позиции изложены в постановлениях Верховного Суда от 27 февраля 2018 года по делу №672/885/17, от 6 февраля 2019 года по делу №577/2537/17, от 29 ноября 2019 года по делу №414/53/17 и от 21 января 2021 года по делу №310/8663/18. С учетом этого суд пришел к выводу, что период прохождения истцом срочной военной службы с 20 октября 1984 года по 27 октября 1986 года подлежит зачету в страховой стаж, определяющий право на выплату единовременной денежной помощи.

Оценивая правомерность незачета в страховой стаж периода обучения на подготовительном отделении Черновицкого медицинского института с 20 ноября 1986 года по 25 июля 1987 года, суд установил, что этот период подтвержден записью в трудовой книжке истца.

Суд обратил внимание, что пункт «д» части третьей статьи 56 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» предусматривает зачет в стаж работы времени обучения в высших и средних специальных учебных заведениях, а положения постановления Совета Министров СССР от 3 августа 1972 года №590 допускают включение такого периода в стаж при условии, что ему предшествовали работа либо военная служба. Суд также учел нормативные акты, регулировавшие деятельность подготовительных отделений при высших учебных заведениях, положения о том, что слушатели таких отделений приравнивались по своему правовому статусу к студентам, а обучение по дневной форме не прерывало трудовой стаж. Кроме того, Инструкция о порядке ведения трудовых книжек, действовавшая в тот период, предусматривала внесение в трудовые книжки записей об обучении на подготовительных отделениях, что в данном деле было надлежащим образом выполнено. При таких обстоятельствах суд признал противоправным отказ Пенсионного фонда в зачете указанного периода обучения в страховой стаж.

Подводя итог изложенному, суд пришел к выводу, что истец представил в орган Пенсионного фонда достаточные доказательства в подтверждение права на получение единовременной денежной помощи в размере десяти месячных пенсий, предусмотренной пунктом 7-1 раздела XV «Заключительные положения» Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В то же время ответчик не привел надлежащих правовых оснований для отказа в зачете в специальный страховой стаж периода срочной военной службы и обучения на подготовительном отделении высшего учебного заведения.

Суд отметил, что Пенсионный фонд не в полном объеме исследовал документы, представленные истцом вместе с заявлением о назначении денежной помощи, и неправильно применил нормы законодательства, что привело к нарушению его права на надлежащую социальную защиту.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что оспариваемое решение не соответствует критериям правомерности, определенным Кодексом административного судопроизводства Украины, а исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Отдельно суд обратил внимание, что обязанность по проведению перерасчета пенсии, начислению и выплате единовременной денежной помощи возлагается на территориальный орган Пенсионного фонда Украины, принявший соответствующее решение по принципу экстерриториальности.

Такой вывод согласуется с правовой позицией Верховного Суда, изложенной в постановлениях от 8 февраля 2024 года по делу №500/1216/23 и от 9 июля 2024 года по делу №240/16372/23.

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