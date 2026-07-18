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Спор об утрате военнослужащим военного имущества: ВС определил юрисдикцию

17:39, 18 июля 2026 290
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ВС разъяснил, какой суд рассматривает иски к военнослужащим в связи с утратой военного имущества.
Спор об утрате военнослужащим военного имущества: ВС определил юрисдикцию
Фото из открытых источников
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Спор о возмещении ущерба, причиненного государству военнослужащим в связи с утратой военного имущества во время прохождения военной службы, является спором по поводу прохождения публичной службы. Такой спор подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, в том числе если иск о взыскании ущерба подан после увольнения лица с военной службы. Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда. 

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3 июня 2026 года КГС ВС рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу Воинской части по делу по иску Воинской части к лицу о возмещении ущерба, причиненного государству вследствие утраты ответчиком военного имущества.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что ответчик, находясь на должности, относящейся к публичной службе, как материально ответственное лицо причинил ущерб государству в лице воинской части путем утраты имущества в период осуществления им полномочий, связанных с выполнением задач и функций военнослужащего. 

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, закрыл производство по делу, поскольку спор между сторонами возник по поводу возмещения убытков, причиненных ответчиком государству во время прохождения военной службы, и подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

Верховный Суд согласился с решениями судов предыдущих инстанций, отметив, что спор между сторонами возник по поводу прохождения ответчиком военной службы, во время которой в результате ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей он утратил военное имущество, чем причинил государству ущерб.

Согласно ст. 2 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» военная служба является государственной службой особого характера.

Законодательство определяет военную службу как публичную службу.

Ответчик, находясь на должности, относящейся к публичной службе, как материально ответственное лицо причинил ущерб государству в период осуществления им полномочий, непосредственно связанных с выполнением задач и функций военнослужащего.

ВС подчеркнул, что правоотношения, возникшие между сторонами, являются административно-правовыми. Судебный контроль по таким спорам должен осуществляться административными судами, поскольку иск касается ответственности за ущерб, причиненный при исполнении обязанностей публичной службы. 

ВС подтвердил неизменность своей практики, сославшись на выводы Большой Палаты Верховного Суда (постановления по делам № 11-892апп18, № 14-481цс18 и № 636/93/14-ц), согласно которым такие имущественные споры относятся к административной юрисдикции. Доводы заявителя об исключительно гражданско-правовом характере ответственности отклонены как необоснованные.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 3 июня 2026 года по делу № 291/41/22 (производство № 61-9385св25) можно ознакомиться по ссылке.

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