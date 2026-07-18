До 5 100 гривен доплаты к пенсии в июле: кто получит повышенные выплаты

Повышенные выплаты предусмотрены для семей погибших и пропавших без вести военнослужащих, получающих пенсию в связи с потерей кормильца.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В июле 2026 года для отдельных категорий граждан Украины увеличиваются минимальные пенсионные выплаты, назначаемые в связи с потерей кормильца. Новые социальные гарантии распространяются на семьи погибших и пропавших без вести военнослужащих.

Минимальная выплата — 10 020 гривен

Государство гарантирует минимальную пенсию в размере 10 020 гривен семьям, в которых пенсию по случаю потери кормильца получают два и более члена семьи. Исключение составляют нетрудоспособные родители, а также жена или муж погибшего. Такой же гарантированный минимум предусмотрен для семей, воспитывающих двух и более детей погибшего защитника.

После пересмотра государственных гарантий эта сумма увеличилась на 3 920 гривен по сравнению с прежним размером выплаты.

Кто сможет получать не менее 12 810 гривен

Для нетрудоспособных членов семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести, установлен более высокий гарантированный минимум — 12 810 гривен.

На такую выплату имеют право:

мать или отец погибшего военнослужащего;

жена или муж;

дети, которые вместо пенсии получают государственную социальную помощь.

После обновления государственных гарантий минимальная выплата для этой категории увеличилась на 5 100 гривен.

Нужно ли подавать заявление

Гражданам, которым пенсия по случаю потери кормильца уже назначена, перерасчет будет произведен автоматически. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд или подавать новые документы не требуется.

Если выплата оформляется впервые, необходимо обратиться в уполномоченное подразделение ведомства, в котором проходил службу погибший или пропавший без вести военнослужащий, либо непосредственно в Пенсионный фонд Украины.

Какие документы необходимо подготовить

Для назначения пенсии или государственной социальной помощи необходимо подать:

заявление;

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о смерти военнослужащего;

документы, подтверждающие родственные связи;

другие документы, если этого требуют конкретные обстоятельства.

Пенсия по случаю потери кормильца назначается в случаях, когда военнослужащий погиб во время прохождения службы либо умер вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.