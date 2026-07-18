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До 5 100 гривен доплаты к пенсии в июле: кто получит повышенные выплаты

16:09, 18 июля 2026 238
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Повышенные выплаты предусмотрены для семей погибших и пропавших без вести военнослужащих, получающих пенсию в связи с потерей кормильца.
До 5 100 гривен доплаты к пенсии в июле: кто получит повышенные выплаты
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В июле 2026 года для отдельных категорий граждан Украины увеличиваются минимальные пенсионные выплаты, назначаемые в связи с потерей кормильца. Новые социальные гарантии распространяются на семьи погибших и пропавших без вести военнослужащих.

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Минимальная выплата — 10 020 гривен

Государство гарантирует минимальную пенсию в размере 10 020 гривен семьям, в которых пенсию по случаю потери кормильца получают два и более члена семьи. Исключение составляют нетрудоспособные родители, а также жена или муж погибшего. Такой же гарантированный минимум предусмотрен для семей, воспитывающих двух и более детей погибшего защитника.

После пересмотра государственных гарантий эта сумма увеличилась на 3 920 гривен по сравнению с прежним размером выплаты.

Кто сможет получать не менее 12 810 гривен

Для нетрудоспособных членов семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести, установлен более высокий гарантированный минимум — 12 810 гривен.

На такую выплату имеют право:

  • мать или отец погибшего военнослужащего;
  • жена или муж;
  • дети, которые вместо пенсии получают государственную социальную помощь.

После обновления государственных гарантий минимальная выплата для этой категории увеличилась на 5 100 гривен.

Нужно ли подавать заявление

Гражданам, которым пенсия по случаю потери кормильца уже назначена, перерасчет будет произведен автоматически. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд или подавать новые документы не требуется.

Если выплата оформляется впервые, необходимо обратиться в уполномоченное подразделение ведомства, в котором проходил службу погибший или пропавший без вести военнослужащий, либо непосредственно в Пенсионный фонд Украины.

Какие документы необходимо подготовить

Для назначения пенсии или государственной социальной помощи необходимо подать:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о смерти военнослужащего;
  • документы, подтверждающие родственные связи;
  • другие документы, если этого требуют конкретные обстоятельства.

Пенсия по случаю потери кормильца назначается в случаях, когда военнослужащий погиб во время прохождения службы либо умер вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей.

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