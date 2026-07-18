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Поступление-2026: какие льготы и квоты могут получить абитуриенты

18:51, 18 июля 2026 24
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В Украине стартует вступительная кампания-2026, во время которой абитуриенты смогут подавать заявления в высшие образования, а отдельные категории поступающих — воспользоваться льготами, квотами и специальными условиями.
Поступление-2026: какие льготы и квоты могут получить абитуриенты
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С 19 июля в Украине начинается прием заявлений в учреждения высшего образования. Абитуриенты, успешно сдавшие национальный мультипредметный тест (НМТ), смогут подать документы через электронные кабинеты, а отдельные категории поступающих — воспользоваться специальными условиями поступления.

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В Министерстве образования и науки разъяснили, кто имеет право на льготы и квоты, какие документы необходимо подготовить и в какие сроки следует подтвердить свой статус.

Кто может воспользоваться льготами

На отдельные льготы во время вступительной кампании могут рассчитывать внутренне перемещенные лица (ВПЛ), а также дети участников боевых действий, погибших и пропавших без вести военнослужащих.

После зачисления на контрактную форму обучения такие поступающие могут быть переведены на вакантные места государственного заказа.

Для подтверждения права на льготу необходимо предоставить документы, подтверждающие статус защитника Украины и родственную связь с ним, а также справку внутренне перемещенного лица (при наличии).

Информация о соответствующей категории должна быть внесена в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО) не позднее 1 октября. В МОН рекомендуют сделать это заранее.

Кто имеет право поступать по квотам

Квота-1 предусматривает выделение части бюджетных мест для отдельных категорий поступающих. Воспользоваться ею могут:

  • дети-сироты;
  • дети, лишенные родительской опеки;
  • лица с инвалидностью I или II группы.

Подать документы по квоте-1 можно только в год сдачи НМТ. Если абитуриент использует результаты тестирования прошлых лет, право на эту квоту утрачивается. Однако после поступления на контракт его могут перевести на свободное бюджетное место.

Квота-2 действует для абитуриентов, зарегистрированных на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий. Для них проводится отдельный конкурс на зарезервированные бюджетные места.

В 2026 году отменили норму, согласно которой право на эту квоту зависело от даты выезда с временно оккупированной территории или из зоны боевых действий.

Абитуриенты, которые продолжают находиться на таких территориях либо выехали после 1 октября 2025 года, могут поступать как по результатам НМТ, так и по итогам собеседования в выбранном учебном заведении.

Те, кто покинул эти территории раньше, будут участвовать в конкурсном отборе по квоте-2 на основании результатов НМТ.

В Министерстве образования и науки подчеркивают, что сама по себе справка ВПЛ не дает права на квоту. Статус населенного пункта проверяется по официальному перечню территорий, где ведутся боевые действия или которые находятся под оккупацией.

Кроме того, все поступающие должны успешно сдать НМТ, то есть преодолеть минимальный порог по каждому предмету.

Как воспользоваться правом на квоту

Для участия во вступительной кампании по специальным условиям необходимо:

  • зарегистрировать электронный кабинет поступающего;
  • до подачи первого заявления обратиться в приемную комиссию с документами, подтверждающими право на квоту;
  • проверить, внесена ли соответствующая категория в ЕГЭБО;
  • с 19 июля до 18:00 1 августа подать заявления с отметкой о применении специальных условий поступления.

Что такое региональный и отраслевой коэффициенты

Во время вступительной кампании к конкурсному баллу могут применяться специальные коэффициенты, которые повышают шансы абитуриента на зачисление. При этом они не влияют на результаты НМТ, а лишь увеличивают итоговый конкурсный балл по конкретному заявлению.

В 2026 году региональный коэффициент составляет 1,04 для поступающих, подающих документы в учреждения высшего образования, расположенные в:

  • Николаевской области;
  • Запорожской области;
  • Одесской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области.

Именно этот коэффициент может предоставить дополнительное преимущество при конкурсном отборе в университеты указанных регионов.

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Украина Минобразования льготы образование

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