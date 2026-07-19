Бесплатная приватизация земли: кто имеет право получить участок, а кому откажут

Какие земельные участки можно получить бесплатно, кому могут отказать и что нужно знать о действующих правилах приватизации.

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Право граждан Украины на безвозмездное получение земельного участка из государственной или коммунальной собственности остается действующим, однако его реализация в период военного положения существенно ограничена. Законодательство запрещает безвозмездную передачу большинства земельных участков в частную собственность, но одновременно определяет случаи, когда такая передача возможна. Кроме того, отдельные правила действуют в отношении земельных долей (паев), для которых специальные ограничения на период военного положения не установлены.

Какие земельные участки можно получить бесплатно по Земельному кодексу

Статья 121 Земельного кодекса Украины предусматривает право граждан Украины на безвозмездную передачу земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в следующих максимальных размерах:

для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2,0 га;

для ведения садоводства — до 0,12 га;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок):

в селах — до 0,25 га;

в поселках — до 0,15 га;

в городах — до 0,10 га;

для индивидуального дачного строительства — до 0,10 га;

для строительства индивидуальных гаражей — до 0,01 га.

Какие ограничения действуют в период военного положения

После введения военного положения правила безвозмездной передачи земель были изменены Законом Украины от 24 марта 2022 года № 2145-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения».

Этим законом Раздел X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины был дополнен пунктом 27. Согласно подпункту 5 этого пункта запрещаются:

безвозмездная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность;

предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству для такой передачи;

разработка соответствующей документации по землеустройству.

Когда запрет не применяется

В то же время закон устанавливает ряд исключений. Запрет не распространяется на:

безвозмездную передачу земельных участков в частную собственность владельцам расположенных на них объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений);

безвозмездную передачу земельных участков бывшим владельцам недвижимого имущества, уничтоженного вследствие обстоятельств, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, если право собственности на такое имущество прекращено в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество в связи с уничтожением имущества;

безвозмездную передачу в частную собственность гражданам Украины земельных участков, переданных им в пользование до вступления в силу настоящего Кодекса.

Можно ли зарегистрировать право собственности

С учетом действующих ограничений государственная регистрация права частной собственности на земельные участки, переданные из земель государственной или коммунальной собственности на основании соответствующих решений органов местного самоуправления, принятых после 24 февраля 2022 года, по общему правилу не проводится.

Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством.

Что с земельными паями

Отдельно законодательство регулирует процедуру выделения земельных долей (паев) в натуре (на местности).

Запрет на безвозмездную передачу земель в период военного положения не распространяется на такую процедуру.

Организационные и правовые основы выделения земельных долей (паев), порядок их обмена, а также особенности распоряжения землями, оставшимися в коллективной собственности после распределения земельных участков между владельцами земельных долей (паев), определяет Закон Украины «О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных долей (паев)».

В настоящее время этот Закон не содержит каких-либо специальных запретов или особенностей относительно выделения земельных долей (паев) в период действия военного положения.

Как получить земельный пай в натуре

Согласно статье 3 Закона основанием для выделения земельного участка в натуре (на местности) является решение соответствующего сельского, поселкового или городского совета.

Лица, владельцы сертификатов на право на земельную долю (пай), которые изъявили желание получить принадлежащую им земельную долю (пай) в натуре (на местности), должны подать в соответствующий сельский, поселковый или городской совет заявление о выделении им земельной доли (пая) в натуре (на местности).

После принятия соответствующего решения местного совета оно может быть подано для проведения государственной регистрации права собственности на земельный участок в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

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