  1. В Украине

Бесплатная приватизация земли: кто имеет право получить участок, а кому откажут

10:33, 19 июля 2026 16
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Какие земельные участки можно получить бесплатно, кому могут отказать и что нужно знать о действующих правилах приватизации.
Бесплатная приватизация земли: кто имеет право получить участок, а кому откажут
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Право граждан Украины на безвозмездное получение земельного участка из государственной или коммунальной собственности остается действующим, однако его реализация в период военного положения существенно ограничена. Законодательство запрещает безвозмездную передачу большинства земельных участков в частную собственность, но одновременно определяет случаи, когда такая передача возможна. Кроме того, отдельные правила действуют в отношении земельных долей (паев), для которых специальные ограничения на период военного положения не установлены.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Какие земельные участки можно получить бесплатно по Земельному кодексу

Статья 121 Земельного кодекса Украины предусматривает право граждан Украины на безвозмездную передачу земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в следующих максимальных размерах:

  • для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2,0 га;
  • для ведения садоводства — до 0,12 га;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок):

в селах — до 0,25 га;

в поселках — до 0,15 га;

в городах — до 0,10 га;

  • для индивидуального дачного строительства — до 0,10 га;
  • для строительства индивидуальных гаражей — до 0,01 га.

Какие ограничения действуют в период военного положения

После введения военного положения правила безвозмездной передачи земель были изменены Законом Украины от 24 марта 2022 года № 2145-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения».

Этим законом Раздел X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины был дополнен пунктом 27. Согласно подпункту 5 этого пункта запрещаются:

  • безвозмездная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность;
  • предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству для такой передачи;
  • разработка соответствующей документации по землеустройству.

Когда запрет не применяется

В то же время закон устанавливает ряд исключений. Запрет не распространяется на:

  • безвозмездную передачу земельных участков в частную собственность владельцам расположенных на них объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений);
  • безвозмездную передачу земельных участков бывшим владельцам недвижимого имущества, уничтоженного вследствие обстоятельств, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, если право собственности на такое имущество прекращено в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество в связи с уничтожением имущества;
  • безвозмездную передачу в частную собственность гражданам Украины земельных участков, переданных им в пользование до вступления в силу настоящего Кодекса.

Можно ли зарегистрировать право собственности

С учетом действующих ограничений государственная регистрация права частной собственности на земельные участки, переданные из земель государственной или коммунальной собственности на основании соответствующих решений органов местного самоуправления, принятых после 24 февраля 2022 года, по общему правилу не проводится.

Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством.

Что с земельными паями

Отдельно законодательство регулирует процедуру выделения земельных долей (паев) в натуре (на местности).

Запрет на безвозмездную передачу земель в период военного положения не распространяется на такую процедуру.

Организационные и правовые основы выделения земельных долей (паев), порядок их обмена, а также особенности распоряжения землями, оставшимися в коллективной собственности после распределения земельных участков между владельцами земельных долей (паев), определяет Закон Украины «О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных долей (паев)».

В настоящее время этот Закон не содержит каких-либо специальных запретов или особенностей относительно выделения земельных долей (паев) в период действия военного положения.

Как получить земельный пай в натуре

Согласно статье 3 Закона основанием для выделения земельного участка в натуре (на местности) является решение соответствующего сельского, поселкового или городского совета.

Лица, владельцы сертификатов на право на земельную долю (пай), которые изъявили желание получить принадлежащую им земельную долю (пай) в натуре (на местности), должны подать в соответствующий сельский, поселковый или городской совет заявление о выделении им земельной доли (пая) в натуре (на местности).

После принятия соответствующего решения местного совета оно может быть подано для проведения государственной регистрации права собственности на земельный участок в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст земельная доля земля Министерство юстиции Украины

Популярные новости

Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

10:00, 18 июля 2026 21k
Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

15:33, 18 июля 2026 5k
ВС высказался о необходимости документального подтверждения расходов на правовую помощь для их возмещения

ВС высказался о необходимости документального подтверждения расходов на правовую помощь для их возмещения

13:27, 18 июля 2026 5k
В Киеве суд вынес приговор мошеннику, который бесплатно пожил в 68 квартирах за три месяца

В Киеве суд вынес приговор мошеннику, который бесплатно пожил в 68 квартирах за три месяца

18:04, 17 июля 2026 9k
Можно ли заряжать телефон несколько раз в день: советы для длительной работы аккумулятора

Можно ли заряжать телефон несколько раз в день: советы для длительной работы аккумулятора

00:01, 18 июля 2026 5k
Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

07:15, 17 июля 2026 10k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Нотариусы будут проверять, жив ли доверитель: Минюст изменил порядок удостоверения сделок

Новая редакция Порядка совершения нотариальных действий вводит для нотариусов обязательную проверку факта смерти доверителя и прекращения юридического лица, выдавшего доверенность.

Водительское удостоверение на 30 лет больше не будут выдавать: Кабмин переписал правила для всех водителей

Правительство изменило срок действия водительских удостоверений: кому будут выдавать удостоверения на 2, 5 и 15 лет, а что будет со старыми документами.

Власти будут искать владельцев отходов, которые сносят их на стихийные свалки: Кабмин утвердил новые правила

Правительство установило новый порядок обнаружения бесхозных отходов: кто будет отвечать за заброшенный мусор и что изменится.

Владельцам имущества больше не придется «отвоевывать» его в суде из-за ошибки исполнителя – законопроект

Если документ будет принят, владельцам имущества больше не придется каждый раз проходить полноценное исковое производство только для того, чтобы доказать очевидное – арест наложен не на имущество должника.

Постановление 821 возвращается: Кабмин пытается вернуть «ручное управление» пенсионными выплатами через Верховный Суд

Юридический спор относительно порядка исполнения судебных решений о пенсионных выплатах выходит на финишную прямую: КМУ не просто оспаривает отмену постановления 821, а просит временно восстановить незаконные ограничения на время рассмотрения дела.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]