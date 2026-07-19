Жалобу вернут без рассмотрения, если допустить эти ошибки: самые распространенные основания

Чаще всего заявители допускают формальные ошибки, из-за которых обращение не рассматривают по существу и возвращают для устранения недостатков.

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Неправильно оформленная жалоба может привести к тому, что Министерство юстиции Украины или его территориальный орган вернет ее без рассмотрения по существу. Чаще всего причиной становятся формальные недостатки: отсутствие подписи, обязательных реквизитов, надлежащего обоснования или иных данных, которые требует законодательство. Вместе с тем даже в случае возврата жалобы заявитель не теряет права обратиться повторно после устранения выявленных недостатков.

Какие решения можно обжаловать

Решения, действия или бездействие государственного регистратора либо субъекта государственной регистрации можно обжаловать в Министерство юстиции Украины, его территориальные органы или непосредственно в суд.

Если жалоба не соответствует требованиям Законов Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» и «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», Министерство юстиции Украины или его территориальный орган возвращает ее на основании мотивированного решения не позднее чем через 15 дней со дня поступления.

Из-за каких ошибок Минюст возвращает жалобы

Основными основаниями для возврата жалобы являются:

ее подача лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

отсутствие сведений о заявителе;

отсутствие сути или реквизитов решения, действия либо бездействия, которые обжалуются;

отсутствие изложенных обстоятельств, подтверждающих нарушение прав заявителя;

отсутствие даты, когда лицо узнало о нарушении своих прав, если такая информация является обязательной;

отсутствие подписи заявителя или его представителя;

отсутствие обоснования нарушения требований Закона Украины «О санкциях» — в случаях, когда это необходимо;

подача электронной жалобы без квалифицированной электронной подписи (КЭП) либо без использования средств электронной идентификации с высоким уровнем доверия.

Какие ошибки чаще всего допускают заявители

В сфере государственной регистрации бизнеса наиболее распространенной причиной возврата жалоб является отсутствие подписи или квалифицированной электронной подписи.

В сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество чаще всего заявители не указывают дату, когда им стало известно о нарушении их прав.

Для обеих сфер распространенным основанием для возврата также является отсутствие в жалобе сути или реквизитов решения, действия либо бездействия, которые обжалуются.

Можно ли подать жалобу повторно

Возврат жалобы не лишает заявителя права повторно обратиться после устранения выявленных недостатков.

Вместе с тем течение срока на обжалование приостанавливается со дня подачи жалобы до дня ее возврата. При этом сама подача жалобы не приостанавливает действие обжалуемого регистрационного действия.

Перед подачей обращения стоит проверить, содержит ли жалоба все обязательные реквизиты, надлежащее обоснование и подпись. Это поможет избежать ее возврата и обеспечит своевременное рассмотрение по существу.

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