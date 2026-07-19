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Суд ЕС разрешил привлекать YouTube к ответственности за видео пользователей: при каком условии

09:57, 19 июля 2026 96
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Речь идет не обо всех видео, а лишь о случаях, когда платформа фактически знала о незаконном контенте.
Суд ЕС разрешил привлекать YouTube к ответственности за видео пользователей: при каком условии
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Европейский суд справедливости принял решение, которое может существенно повлиять на работу YouTube и других онлайн-платформ в странах ЕС. Суд пришел к выводу, что платформа может лишиться предусмотренной законом защиты от ответственности за пользовательский контент, если благодаря собственному сотрудничеству с авторами видео фактически знает о незаконном характере этого контента.

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Решение вынесено по делу между Google и итальянским регулятором AGCOM, который оштрафовал компанию на 750 тысяч евро за распространение рекламы азартных игр через YouTube.

Из-за чего возникло дело

Итальянский регулятор установил, что пять YouTube-каналов рекламировали сайты азартных игр. Кроме того, авторы видео призывали зрителей присылать записи своих выигрышей за денежное вознаграждение.

После проверки AGCOM оштрафовал Google на 750 тысяч евро и обязал компанию удалить 630 видео и аналогичный контент.

Google не согласилась со штрафом. Компания заявила, что YouTube лишь предоставляет платформу для размещения видео пользователями, а требование проверять все ролики до их публикации фактически означало бы цензуру и ограничение свободы слова.

Что решил Суд ЕС

Суд согласился, что сам по себе YouTube является нейтральной платформой, которая хранит и показывает видео пользователей. Именно поэтому он обычно пользуется так называемой «защитой от ответственности» — то есть не отвечает за незаконный контент, который загружают пользователи, если не знает о нем.

Однако суд сделал важное уточнение: эта защита действует лишь до тех пор, пока платформа действительно остается нейтральным посредником.

Почему решающей стала партнерская программа YouTube

Ключевым вопросом стала YouTube Partner Program — программа, которая позволяет авторам зарабатывать на рекламе.

Прежде чем подключить монетизацию, Google проверяет канал: анализирует его тематику, самые популярные и самые новые видео, а также другую информацию о контенте.

Именно поэтому Суд ЕС отметил: если во время такой проверки компания фактически получает достаточно информации о том, что канал систематически распространяет незаконный контент, она уже не может утверждать, что ничего об этом не знала.

В решении подчеркивается, что, если эти обстоятельства подтвердит итальянский суд, Google «не могла обоснованно не знать», что основной тематикой этих каналов были азартные игры и реклама игорных сервисов.

Чего решение не означает

Вместе с тем Суд ЕС подчеркнул, что решение не возлагает на YouTube обязанность проверять все видео до их публикации.

Также платформа не теряет свою защиту автоматически, если:

  • пользователи пожаловались на видео;
  • автоматические алгоритмы выявили подозрительный контент.

В этом деле решающим стало именно то, что Google самостоятельно анализировала каналы в рамках своего коммерческого сотрудничества с авторами.

Какими могут быть последствия

Специалисты по цифровому праву считают, что решение может изменить подход к ответственности крупных онлайн-платформ в Европе.

По их мнению, суд фактически расширил понятие того, когда платформа считается знающей о незаконном контенте.

Вместе с тем эксперты предупреждают о возможном парадоксе. Если даже проверка каналов перед подключением монетизации может привести к утрате правовой защиты, у платформ может появиться стимул проводить меньше таких проверок.

Это, по мнению юристов, не полностью соответствует логике Закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act), который, наоборот, поощряет платформы выявлять потенциально незаконный контент без риска автоматически утратить правовую защиту.

Что будет дальше

Решение Суда Европейского союза является окончательным и не подлежит обжалованию.

Теперь дело вновь будет рассматривать Государственный совет Италии. Именно он должен определить, действительно ли Google вышла за пределы роли нейтрального посредника и был ли штраф AGCOM в размере 750 тысяч евро законным.

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