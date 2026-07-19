Суд ЄС дозволив притягати YouTube до відповідальності за відео користувачів: за якої умови

Йдеться не про всі відео, а лише про випадки, коли платформа фактично знала про незаконний контент.

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Європейський суд справедливості ухвалив рішення, яке може суттєво вплинути на роботу YouTube та інших онлайн-платформ у країнах ЄС. Суд дійшов висновку, що платформа може втратити передбачений законом захист від відповідальності за контент користувачів, якщо завдяки власній співпраці з авторами відео фактично знає про незаконний характер цього контенту.

Рішення винесено у справі між Google та італійським регулятором AGCOM, який оштрафував компанію на 750 тисяч євро за поширення реклами азартних ігор через YouTube.

Через що виникла справа

Італійський регулятор встановив, що п’ять YouTube-каналів рекламували сайти азартних ігор. Крім цього, автори відео закликали глядачів надсилати записи своїх виграшів за грошову винагороду.

Після перевірки AGCOM оштрафував Google на 750 тисяч євро та зобов’язав компанію видалити 630 відео і схожий контент.

Google не погодилася зі штрафом. Компанія заявила, що YouTube лише надає платформу для розміщення відео користувачами, а вимога перевіряти всі ролики до їх публікації фактично означала б цензуру та обмеження свободи слова.

Що вирішив Суд ЄС

Суд погодився, що сам по собі YouTube є нейтральною платформою, яка зберігає та показує відео користувачів. Саме тому він зазвичай користується так званим «захистом від відповідальності» — тобто не відповідає за незаконний контент, який завантажують користувачі, якщо не знає про нього.

Однак суд зробив важливе уточнення: цей захист діє лише доти, доки платформа справді залишається нейтральним посередником.

Чому вирішальною стала партнерська програма YouTube

Ключовим питанням стала YouTube Partner Program — програма, яка дозволяє авторам заробляти на рекламі.

Перш ніж підключити монетизацію, Google перевіряє канал: аналізує його тематику, найпопулярніші та найновіші відео, а також іншу інформацію про контент.

Саме тому Суд ЄС зазначив: якщо під час такої перевірки компанія фактично отримує достатньо інформації про те, що канал систематично поширює незаконний контент, вона вже не може стверджувати, що нічого про це не знала.

У рішенні наголошується, що, якщо ці обставини підтвердить італійський суд, Google «не могла обґрунтовано не знати», що основною тематикою цих каналів були азартні ігри та реклама гральних сервісів.

Чого рішення не означає

Водночас Суд ЄС підкреслив, що рішення не покладає на YouTube обов’язок перевіряти всі відео перед їх публікацією.

Також платформа не втрачає свій захист автоматично, якщо:

користувачі поскаржилися на відео;

автоматичні алгоритми виявили підозрілий контент.

У цій справі вирішальним стало саме те, що Google самостійно аналізувала канали в межах своєї комерційної співпраці з авторами.

Якими можуть бути наслідки

Фахівці з цифрового права вважають, що рішення може змінити підхід до відповідальності великих онлайн-платформ у Європі.

На їхню думку, суд фактично розширив поняття того, коли платформа вважається такою, що знає про незаконний контент.

Водночас експерти попереджають про можливий парадокс. Якщо навіть перевірка каналів перед підключенням монетизації може призвести до втрати правового захисту, у платформ може з’явитися стимул проводити менше таких перевірок.

Це, на думку юристів, не повністю відповідає логіці Закону ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act), який, навпаки, заохочує платформи виявляти потенційно незаконний контент без ризику автоматично втратити правовий захист.

Що буде далі

Рішення Суду Європейського Союзу є остаточним і не підлягає оскарженню.

Тепер справу знову розглядатиме Державна рада Італії. Саме вона має визначити, чи справді Google вийшла за межі ролі нейтрального посередника та чи був штраф AGCOM у розмірі 750 тисяч євро законним.

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