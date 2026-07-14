Водійське посвідчення на 30 років більше не видаватимуть: Кабмін переписав правила для всіх водіїв

Уряд змінив термін дії водійських посвідчень: кому видаватимуть посвідчення на 2, 5 і 15 років, а що буде зі старими документами.

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Кабінет Міністрів України постановою від 8 липня 2026 року № 889 вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою КМУ від 8 травня 1993 року № 340. Документ приводить українські правила у відповідність до європейських підходів та встановлює нові строки дії права на керування транспортними засобами різних категорій.

Водночас багатьох водіїв уже зацікавило практичне питання: чи доведеться міняти посвідчення, які були видані раніше, зокрема на 30 або 50 років, і що станеться після вступу України до Європейського Союзу.

Які строки дії посвідчень встановив Кабмін

Відповідно до нової редакції пункту 2 Положення, право на керування транспортними засобами надається на різні строки залежно від категорії.

Зокрема:

категорії А1, А, В1, В та ВЕ — на 15 років;

категорії С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DЕ та Т — на 5 років;

якщо особа отримує посвідчення водія вперше, незалежно від категорії, право на керування надається лише на два роки.

Якщо водій одночасно має категорії з різними строками дії, у посвідченні зазначатимуться строки окремо для відповідних категорій. Крім того, уряд прямо визначив, що строк, протягом якого особу було позбавлено права керування транспортними засобами або тимчасово обмежено в такому праві, не продовжує строк дії посвідчення водія.

Що буде з посвідченнями, які вже видані

Багато українців досі користуються посвідченнями водія, виданими за попередніми правилами, із тривалим строком дії – зокрема на 30 або 50 років. Ухвалені Кабміном зміни не означають автоматичної заміни таких документів чи скорочення строку їх чинності. Вони залишаються дійсними до дати, зазначеної в посвідченні, якщо інше не передбачено законодавством.

Навпаки, Кабмін окремо визначив, що посвідчення водія, видані до вступу України до Європейського Союзу, залишаються чинними до завершення строку їх дії. Це означає, що якщо посвідчення було видане, наприклад, у 2017 році зі строком дії до 2067 року, його власник не зобов’язаний достроково змінювати документ лише через набрання чинності новою постановою.

Нові строки застосовуватимуться насамперед під час: першого отримання посвідчення; обміну документа, відновлення посвідчення, видачі нового посвідчення після закінчення строку його дії.

Що зміниться після вступу України до ЄС

Однією з найважливіших новел постанови стала поява спеціальної норми щодо членства України в Європейському Союзі. Уряд передбачив, що посвідчення водія, видані до дати вступу України до ЄС, після набуття членства: залишатимуться чинними лише на території України, діятимуть до завершення строку, зазначеного у документі, або до його обміну. Фактично це означає, що після вступу України до ЄС водії, які плануватимуть користуватися автомобілем в інших державах-членах Союзу, повинні будуть отримати посвідчення водія єдиного європейського зразка.

Водночас на території України старі посвідчення продовжать діяти до завершення строку, визначеного під час їх видачі.

Перші права – лише на два роки

Постанова залишає чинним принцип випробувального строку для нових водіїв. Особи, які вперше отримують право на керування транспортними засобами будь-якої категорії, отримують його лише на два роки. Після закінчення цього строку посвідчення підлягає обміну відповідно до вимог законодавства. Такий підхід діє вже кілька років і спрямований на перевірку практичного досвіду водія після отримання першого посвідчення.

Змінили правила щодо посвідчень радянського зразка

Постанова також внесла зміни до пункту 30 Положення. Тепер окремо зазначено, що правило щодо посвідчень водія колишнього СРСР не поширюється на документи, видані в Українській РСР. Таким чином уряд уточнив порядок застосування норм щодо старих посвідчень водія та усунув неоднозначне тлумачення, яке існувало раніше.

Чи потрібно терміново міняти посвідчення

Із тексту постанови випливає, що обов’язку негайно обмінювати чинні посвідчення водія немає. Якщо документ є дійсним і строк його дії не закінчився, він продовжує підтверджувати право особи на керування транспортними засобами. Лише після завершення строку дії або в інших випадках, передбачених законодавством (втрата, пошкодження, зміна персональних даних, обмін тощо), нове посвідчення вже видаватиметься за оновленими правилами із застосуванням строків, визначених постановою № 889.

Ухвалені зміни мають переважно перспективний характер і не позбавляють чинності вже видані посвідчення. Проте вони фактично започатковують перехід до європейської моделі обігу водійських документів. Для більшості українських водіїв найближчим часом нічого не зміниться. Водночас особам, які вперше отримуватимуть посвідчення або обмінюватимуть його після завершення строку дії, варто враховувати нові строки чинності залежно від категорії транспортного засобу.

Найпоширеніші запитання водіїв після ухвалення постанови Кабміну

Чи потрібно міняти посвідчення, якщо воно видане у 2017 році строком на 50 років? Ні. Постанова № 889 не передбачає обов’язкової дострокової заміни посвідчень водія, виданих до набрання нею чинності. Якщо документ є дійсним і строк його дії ще не закінчився, він продовжує підтверджувати право особи на керування транспортними засобами. Чи скоротять строк дії вже виданих посвідчень? Ні. Документ не містить норм, які б передбачали перегляд або скорочення строку дії посвідчень, виданих раніше. Нові правила застосовуються під час видачі або обміну посвідчення після набрання чинності постановою. Якщо я відкрию нову категорію, чи доведеться міняти все посвідчення? Так. У разі відкриття нової категорії видаватиметься нове посвідчення. При цьому строк дії кожної категорії визначатиметься окремо відповідно до вимог пункту 2 Положення. Наприклад, якщо водій уже має категорію В, а пізніше відкриє категорію С, посвідчення міститиме різні строки дії для цих категорій. Чи потрібно проходити повторне навчання після закінчення строку посвідчення? Постанова № 889 не запроваджує повторного навчання або повторного складання іспитів лише через закінчення строку дії посвідчення. Порядок його обміну визначається чинним законодавством та нормативними актами МВС. Що буде після вступу України до Європейського Союзу? Після вступу України до ЄС посвідчення водія, видані до цієї дати, не втратять чинності автоматично. Однак вони залишатимуться дійсними лише на території України. Для керування транспортними засобами в державах-членах ЄС потрібно буде обміняти їх на посвідчення водія єдиного європейського зразка. Чи потрібно щось робити водіям уже зараз? Ні. Якщо посвідчення є чинним, жодних додаткових дій від водія не вимагається. Міняти документ лише через набрання чинності постановою № 889 не потрібно.

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