Чи можна купувати валюту «з рук»: суд пояснив, коли настає відповідальність

Хмельницький міськрайонний суд розглянув справу про незаконний обмін валютних цінностей та роз'яснив, що торгівля іноземною валютою може здійснюватися виключно через уповноважені установи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Операції з обміну валютних цінностей в Україні здійснюються у порядку, визначеному валютним законодавством. Недотримання встановлених вимог може стати підставою для притягнення до адміністративної відповідальності відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області розглянув справу № 686/19365/26 про притягнення фізичної особи до адміністративної відповідальності за статтею 162 КУпАП у зв'язку зі здійсненням незаконного обміну валютних цінностей. Суд дослідив обставини правопорушення, оцінив надані докази та встановив наявність складу адміністративного правопорушення.

Суть справи

Суд встановив, що 22 червня 2026 року о 13:15 у місті Хмельницькому по вулиці Проскурівській, 92 особа здійснила обмін валютних цінностей, обмінявши 50 євро на 2550 гривень. Такі дії були кваліфіковані як порушення статті 6 Закону України «Про валюту і валютні операції» та адміністративне правопорушення, передбачене статтею 162 КУпАП.

У судовому засіданні правопорушник визнав вину частково, пояснивши, що мав намір придбати 50 євро в офіційному пункті обміну валют. За його словами, дорогою до пункту обміну до нього звернулася жінка із запитанням щодо обміну валюти, після чого він погодився придбати у неї 50 євро за запропонованим курсом.

Дослідивши матеріали справи, суд визнав вину повністю доведеною. Це підтверджувалося письмовими поясненнями особи, яка здійснила обмін валюти, відеозаписом події, на якому зафіксовано факт проведення валютної операції, розпискою про видачу 50 євро та 4200 гривень, а також протоколом про адміністративне правопорушення, в якому зафіксовано обставини його вчинення.

Висновки суду

Суд зазначив, що стаття 162 КУпАП встановлює відповідальність, зокрема, за незаконні скуповування, продаж, обмін та використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави. Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України «Про валюту і валютні операції» торгівля валютними цінностями здійснюється виключно через уповноважені установи, які отримали відповідну ліцензію згідно зі статтею 9 цього Закону. Структура валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України. Пункти обміну іноземної валюти підлягають внесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, а здійснення торгівлі валютними цінностями у готівковій формі через пункти, не внесені до такого Реєстру, забороняється.

Суд наголосив, що об'єктивна сторона правопорушення полягає у незаконному скуповуванні, продажу чи обміні валютних цінностей, а суб'єктом такого правопорушення є будь-яка осудна фізична особа, яка досягла 16-річного віку.

Встановлені обставини свідчать про те, що особа всупереч вимогам законодавства здійснила обмін валютних цінностей як засобу платежу, чим вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтею 162 КУпАП. Доводи про намір придбати валюту в офіційному пункті обміну суд визнав такими, що спростовуються дослідженими матеріалами справи.

Обставин, що пом'якшують або обтяжують адміністративну відповідальність, суд не встановив. З урахуванням характеру правопорушення та особи правопорушника суд дійшов висновку про необхідність застосування адміністративного стягнення у вигляді штрафу в мінімальному розмірі, передбаченому санкцією статті 162 КУпАП, із конфіскацією валютних цінностей. Також суд зазначив, що судовий збір підлягає стягненню з особи, притягнутої до адміністративної відповідальності, а вилучені 4200 гривень підлягають поверненню, оскільки не є предметом адміністративного правопорушення.

Суд визнав особу винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 162 КУпАП, та наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 8500 гривень із конфіскацією 50 євро в дохід держави.

Крім того, з правопорушника стягнуто судовий збір у сумі 665,60 гривні, а вилучені 4200 гривень постановлено повернути власнику.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.