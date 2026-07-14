Заповіт чи договір дарування — що обрати та у чому різниця

Заповіт не є гарантією того, що людина отримає всю спадщину.

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Договір дарування та заповіт найчастіше використовують у відносинах між близькими родичами. Водночас люди часто плутають ці поняття та не знають, який варіант краще обрати для передачі майна.

У Полтавській обласній військовій адміністрації пояснили, що головна відмінність між цими документами полягає у моменті набуття чинності.

Договір дарування починає діяти одразу після оформлення та реєстрації угоди. Після цього новий власник може розпоряджатися майном на власний розсуд. При цьому дарування фактично є безвідкличною угодою, а людина, яка передала майно, втрачає права на нього.

Заповіт має інший порядок дії — він набуває чинності лише після смерті заповідача. До кінця життя людина залишається єдиним власником свого майна та може ним розпоряджатися.

Водночас заповіт не гарантує, що спадкоємець отримає всю спадщину. Чинне законодавство України передбачає обов’язкову частку для окремих категорій спадкоємців, навіть якщо їх не вказали у заповіті.

Після укладення договору дарування новий власник отримує майно без будь-яких зобов’язань.

Вибір між заповітом і даруванням залежить від конкретних обставин. Якщо людина хоче передати майно, але зберегти контроль над ним до кінця життя, варто оформити заповіт. Якщо ж потрібно передати право власності одразу — обирають договір дарування.

Водночас у випадку дарування необхідно довіряти людині, оскільки вона одразу отримує право власності на майно, зокрема нерухомість чи автомобіль. Тому під час ухвалення рішення слід враховувати можливі ризики.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», під час посвідчення заповіту присутність свідків не є обов’язковою у кожному випадку. Заповідач має право запросити свідків за власним бажанням, однак закон визначає ситуації, коли їх участь є необхідною умовою для посвідчення документа.

Участь щонайменше двох свідків є обов’язковою, якщо заповідач через фізичні вади не може самостійно прочитати текст заповіту. Також свідки мають бути присутніми, якщо заповіт посвідчує не нотаріус, а інша посадова чи службова особа у випадках, передбачених статтею 1252 Цивільного кодексу України.