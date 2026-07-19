Хто підписує податкову декларацію та коли можна делегувати це право іншій особі

Є випадки, коли одного підпису достатньо, а є — коли ні: пояснюємо правила Податкового кодексу.

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Податкова декларація юридичної особи повинна містити підписи визначених законодавством посадових осіб. Водночас порядок її підписання залежить від того, хто веде бухгалтерський облік, чи делеговано право підпису іншій особі та в якій формі подається звітність — паперовій чи електронній. «Судово-юридична газета» проаналізувала норми Податкового кодексу України та пояснює, хто саме має підписувати декларацію, коли достатньо підпису лише керівника та як правильно оформити повноваження уповноваженої особи.

Як можна подати податкову декларацію

Відповідно до пункту 49.3 статті 49 Податкового кодексу України платник податків, якщо інше не передбачено Кодексом, може подати податкову декларацію:

особисто або через уповноважену особу;

засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Податкова декларація складається за формою, затвердженою у порядку, визначеному Податковим кодексом, яка є чинною на момент її подання. Вона повинна містити всі обов’язкові реквізити та відповідати вимогам конкретного податку чи збору.

До обов’язкових реквізитів, визначених пунктом 48.3 статті 48 ПКУ, належать, зокрема, підписи платника податків або визначених Кодексом посадових осіб, а також печатка платника податків — за її наявності.

Хто повинен підписувати податкову декларацію

Підпункт 48.5.1 пункту 48.5 статті 48 ПКУ встановлює, що податкова декларація юридичної особи повинна бути підписана:

керівником платника податків або уповноваженою особою;

особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу.

Якщо бухгалтерський облік веде безпосередньо керівник підприємства і саме він подає декларацію, документ підписує лише керівник.

Підтвердженням справжності податкової звітності є власноручний підпис уповноваженої особи на паперовому документі або кваліфікований чи удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, якщо декларація подається в електронній формі.

Звідки беруться відомості про керівника та уповноважених осіб

Статті 64 та 66 Податкового кодексу передбачають, що інформацію про керівника юридичної особи та інших осіб, які мають право діяти від її імені, контролюючі органи отримують із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у порядку інформаційної взаємодії.

Хто може діяти від імені платника податків

Згідно зі статтею 19 ПКУ платник податків має право вести справи, пов’язані зі сплатою податків, як особисто, так і через свого представника. Особиста участь не позбавляє права користуватися послугами представника, так само як участь представника не виключає особистої участі платника.

Представниками визнаються особи, які можуть здійснювати представництво законних інтересів платника податків та вести справи, пов’язані зі сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Такі особи користуються всіма правами, встановленими Податковим кодексом для платників податків.

Відповідно до статті 246 Цивільного кодексу України довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами.

Як надати право підпису іншій особі

Податковий кодекс передбачає, що керівник визначає та може змінювати перелік уповноважених осіб, які мають право підписувати, подавати та отримувати документи й інформацію через Електронний кабінет від імені платника податків, а також визначає обсяг їхніх повноважень.

Якщо право підпису електронних документів делегується іншій особі, необхідно повідомити про це контролюючий орган шляхом подання в електронній формі Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Таке повідомлення подається за формою J1391105 відповідно до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року №557.

Який висновок

Отже, податкова декларація юридичної особи повинна містити підпис:

керівника, відомості про якого внесені до Єдиного державного реєстру, або уповноваженої ним особи;

головного бухгалтера чи іншої особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку.

Водночас право підписання декларації уповноваженою особою оформлюється по-різному залежно від способу подання документів:

у паперовій формі — шляхом видачі довіреності керівником юридичної особи або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами;

в електронній формі — шляхом подання до контролюючого органу Повідомлення за формою J1391105 про надання права електронного підпису.

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