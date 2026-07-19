Чи зараховують до страхового стажу періоди навчання у вишах— роз’яснення ПФУ

Страховий стаж за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку обчислюється на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством.

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Пенсійний фонд України пояснив, чи зараховують до страхового стажу періоди навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

У відомстві підкреслили, що період навчання до 01.01.2004 може бути зарахований до страхового стажу за умови навчання за денною формою здобуття освіти та підтвердження дипломами, атестатами, посвідченнями, свідоцтвами та уточнюючими довідками.

При цьому, період навчання після 01.01.2004 – за умови сплати страхових внесків на умовах добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та за наявності зазначеної інформації в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Також у ПФ нагадали, що порядок підтвердження страхового стажу визначено статтею 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі –Закон № 1058).

Так, зокрема, страховий стаж за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку обчислюється на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Законом № 1058, а також даних, включених на підставі цих документів до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до 01.01.2004, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, на підставі документів, визначених Порядком підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від12.08.1993 № 637 (надалі — Порядок № 637).

На виконання Указу Президента України від 04.05.1998 № 401та постанов Кабінету Міністрів України від 04.06.1998 № 794 (далі – постанова № 794), від 08.06.1998 № 832 персоніфікований облік відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування впроваджувався протягом 1998 – 2000 років. Починаючи з 01.07.2002обчислення пенсій здійснюється із заробітку особи за період роботи після01.07.2000 за даними системи персоніфікованого обліку (пункт 3постанови № 794).

З урахуванням зазначених норм, персоніфікований облік відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування з 01.07.2000є обов’язковим.

Так, згідно з статтею 56 Закону України “Про пенсійне забезпеченння” до страхового стажу зараховується, зокрема, час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Відповідно до положень Порядку № 637,період навчання за денною формою здобуття освіти у закладах вищої освіти (крім періоду навчання за денною формою здобуття освіти на підготовчих відділеннях у закладах вищої освіти), професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі підтверджується:

дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

Щодо зарахування до страхового стажу періоду навчання після 01.01.2004, то статтею 11 Закону № 1058 визначений перелік осіб, які підлягають загальнобов’язковому державному пенсійному страхуванню. При цьому, особи, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі цим переліком не передбачені.

Водночас, за нормами статті 12 Закону № 1058 особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 цього Закону, у тому числі особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, а також в аспірантурі та докторантурі, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, мають право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Зазначені особи можуть брати добровільну участь у солідарній системі або в накопичувальній системі пенсійного страхування, або одночасно в обох системах шляхом укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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