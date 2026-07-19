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На Харківщині тимчасово перекрито рух на ділянці дороги Київ – Харків – Довжанський

13:51, 19 липня 2026 180
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Тимчасово перекрито рух на ділянці траси М-03 Київ – Харків – Довжанський.
На Харківщині тимчасово перекрито рух на ділянці дороги Київ – Харків – Довжанський
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Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області повідомила, що у зв’язку з безпековою ситуацією тимчасово перекрито рух для всіх видів транспорту на автомобільній дорозі державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці від Пісочина до Люботина (км 459+316 – км 472+945).

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Зазначається, що об’їзд організовано за затвердженою схемою.

«Просимо водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та дотримуватися вимог дорожніх знаків. Про відновлення руху буде повідомлено додатково», — йдеться у заяві.

Через деякий час у відомстві повідомили, що рух на автомобільній дорозі М-03 Київ — Харків — Довжанський відновлено.

Тимчасові обмеження руху для всіх транспортних засобів були скасовані.

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Київ Харків

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