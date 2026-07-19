В Харьковской области временно перекрыто движение на участке дороги Киев – Харьков – Довжанский

Временно перекрыто движение на участке трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

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Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщила, что в связи с ситуацией безопасности временно перекрыто движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский на участке от Песочина до Люботина (км 459+316 – км 472+945).

Отмечается, что объезд организован по утвержденной схеме.

«Просим водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и соблюдать требования дорожных знаков. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении.

Спустя некоторое время в ведомстве сообщили, что движение на автомобильной дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский восстановлено.

Временные ограничения движения для всех транспортных средств были отменены.

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