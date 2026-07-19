  1. В Украине

В Харьковской области временно перекрыто движение на участке дороги Киев – Харьков – Довжанский

13:51, 19 июля 2026 181
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Временно перекрыто движение на участке трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский.
В Харьковской области временно перекрыто движение на участке дороги Киев – Харьков – Довжанский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщила, что в связи с ситуацией безопасности временно перекрыто движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский на участке от Песочина до Люботина (км 459+316 – км 472+945).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что объезд организован по утвержденной схеме.

«Просим водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и соблюдать требования дорожных знаков. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении.

Спустя некоторое время в ведомстве сообщили, что движение на автомобильной дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский восстановлено.

Временные ограничения движения для всех транспортных средств были отменены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Харьков

Популярные новости

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

15:33, 18 июля 2026 7k
Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

10:00, 18 июля 2026 22k
ВС высказался о необходимости документального подтверждения расходов на правовую помощь для их возмещения

ВС высказался о необходимости документального подтверждения расходов на правовую помощь для их возмещения

13:27, 18 июля 2026 5k
Суд обязал засчитать срочную военную службу и обучение в спецстаж для выплаты 10 пенсий

Суд обязал засчитать срочную военную службу и обучение в спецстаж для выплаты 10 пенсий

18:33, 18 июля 2026 3k
Можно ли заряжать телефон несколько раз в день: советы для длительной работы аккумулятора

Можно ли заряжать телефон несколько раз в день: советы для длительной работы аккумулятора

00:01, 18 июля 2026 6k
В Киеве суд вынес приговор мошеннику, который бесплатно пожил в 68 квартирах за три месяца

В Киеве суд вынес приговор мошеннику, который бесплатно пожил в 68 квартирах за три месяца

18:04, 17 июля 2026 10k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ЕСПЧ признал несправедливым суд над полицейским из-за нерассмотренных доводов о провокации взятки

Судьи не выяснили, был ли заявитель спровоцирован на совершение преступления, подарунки тому, сто  такие доводы он приводил на всех этапах судебного разбирательства.

Мобильные укрытия на остановках и освобождение убежищ от арендаторов: на 5-м году войны власть взялась за гражданскую защиту населения

Новые ультиматумы от ВР: 10 минут на доступ к мобильному укрытию и 24 часа на выселение бизнеса из арендованных убежищ.

Нотариусы будут проверять, жив ли доверитель: Минюст изменил порядок удостоверения сделок

Новая редакция Порядка совершения нотариальных действий вводит для нотариусов обязательную проверку факта смерти доверителя и прекращения юридического лица, выдавшего доверенность.

Водительское удостоверение на 30 лет больше не будут выдавать: Кабмин переписал правила для всех водителей

Правительство изменило срок действия водительских удостоверений: кому будут выдавать удостоверения на 2, 5 и 15 лет, а что будет со старыми документами.

Власти будут искать владельцев отходов, которые сносят их на стихийные свалки: Кабмин утвердил новые правила

Правительство установило новый порядок обнаружения бесхозных отходов: кто будет отвечать за заброшенный мусор и что изменится.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]