Засчитываются ли в страховой стаж периоды обучения в вузах — разъяснение ПФУ

Страховой стаж за периоды до внедрения системы персонифицированного учета исчисляется на основании документов и в порядке, определенном законодательством.

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Пенсионный фонд Украины объяснил, засчитываются ли в страховой стаж периоды обучения в высших и средних специальных учебных заведениях.

В ведомстве подчеркнули, что период обучения до 01.01.2004 может быть засчитан в страховой стаж при условии обучения по дневной форме получения образования и подтверждения дипломами, аттестатами, удостоверениями, свидетельствами и уточняющими справками.

При этом период обучения после 01.01.2004 — при условии уплаты страховых взносов на условиях добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования и при наличии указанной информации в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Также в ПФ напомнили, что порядок подтверждения страхового стажа определен статьей 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее — Закон № 1058).

Так, в частности, страховой стаж за периоды до внедрения системы персонифицированного учета исчисляется на основании документов и в порядке, определенном законодательством, действовавшим до вступления в силу Закона № 1058, а также данных, включенных на основании этих документов в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Периоды трудовой деятельности и другие периоды, которые учитывались в стаж работы для назначения пенсии до 01.01.2004, засчитываются в страховой стаж в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством, действовавшим ранее, на основании документов, определенных Порядком подтверждения имеющегося стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 12.08.1993 № 637 (далее — Порядок № 637).

Во исполнение Указа Президента Украины от 04.05.1998 № 401 и постановлений Кабинета Министров Украины от 04.06.1998 № 794 (далее — постановление № 794), от 08.06.1998 № 832 персонифицированный учет сведений в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования внедрялся в течение 1998–2000 годов. Начиная с 01.07.2002 исчисление пенсий осуществляется из заработка лица за период работы после 01.07.2000 по данным системы персонифицированного учета (пункт 3 постановления № 794).

С учетом указанных норм персонифицированный учет сведений в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования с 01.07.2000 является обязательным.

Так, согласно статье 56 Закона Украины «О пенсионном обеспечении», в страховой стаж засчитывается, в частности, время обучения в высших и средних специальных учебных заведениях, в училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

В соответствии с положениями Порядка № 637 период обучения по дневной форме получения образования в учреждениях высшего образования (кроме периода обучения по дневной форме получения образования на подготовительных отделениях в учреждениях высшего образования), профессиональных учебно-воспитательных заведениях, учебных заведениях повышения квалификации и переподготовки кадров, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре подтверждается:

дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, выданными на основании архивных данных и содержащими сведения о периодах обучения.

Что касается зачисления в страховой стаж периода обучения после 01.01.2004, то статьей 11 Закона № 1058 определен перечень лиц, подлежащих общеобязательному государственному пенсионному страхованию. При этом лица, обучающиеся в высших и средних специальных учебных заведениях, в училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре, данным перечнем не предусмотрены.

Вместе с тем, согласно нормам статьи 12 Закона № 1058, лица, достигшие 16-летнего возраста и не относящиеся к кругу лиц, подлежащих общеобязательному государственному пенсионному страхованию в соответствии со статьей 11 настоящего Закона, в том числе лица, обучающиеся в высших учебных заведениях по дневной форме обучения, а также в аспирантуре и докторантуре, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие или работающие на территории Украины, граждане Украины, постоянно проживающие или работающие за пределами Украины, если иное не установлено международными договорами, обязательность которых одобрена Верховной Радой Украины, имеют право на добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Указанные лица могут принимать добровольное участие в солидарной системе или в накопительной системе пенсионного страхования, либо одновременно в обеих системах путем заключения договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

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