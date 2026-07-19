В Польше мужчина напал на подростков, потому что те говорили на украинском языке

Мама мальчика заявила, что после этого случая постоянно живет в страхе за жизнь сына.

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В польском городе Плоцк местный житель совершил нападение на 15-летнего подростка из Украины и его подругу из-за того, что они разговаривали между собой на украинском языке, пишет TVP.

По словам пострадавшего подростка, в автобусе злоумышленник вел себя крайне агрессивно, ругался, а затем якобы заявил подросткам, что «в Польше разговаривают по-польски». Мужчина ударил подростка, а когда водитель открыл двери на остановке — силой вытолкнул обоих украинцев из салона.

Мама мальчика заявила, что после этого случая постоянно живет в страхе за жизнь сына.

«Я не чувствую себя в безопасности в Плоцке. Боюсь разговаривать на своем языке, действительно боюсь... Теперь, когда я звоню сыну, и он не берет трубку с первого раза, я начинаю нервничать и не могу нормально работать», — заявила женщина.

Правоохранители уже открыли производство, а само нападение расследует районная прокуратура Плоцка.

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