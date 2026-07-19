Верховний Суд визнав незаконною відмову у виплаті родині енергетика, який загинув під час ремонту електромереж

Енергетик загинув на Херсонщині внаслідок вибуху, а його дружині відмовили у виплаті через відсутність підприємства у Реєстрі критичної інфраструктури.

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Відсутність підприємства у Реєстрі об’єктів критичної інфраструктури на момент загибелі працівника не позбавляє його родину права на одноразову допомогу, якщо відповідно до законодавства, чинного на той час, підприємство належало до об’єктів критичної інфраструктури.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду висловив правову позицію щодо виплати одноразової грошової допомоги сім’ям працівників критичної інфраструктури, які загинули внаслідок військової агресії РФ.

Суд дійшов висновку, що держава не може відмовляти у соціальному захисті лише через те, що на момент загибелі працівника ще не був запроваджений механізм ведення Реєстру об’єктів критичної інфраструктури або відповідне підприємство не було до нього внесене. Право на допомогу виникає з моменту настання юридичного факту — загибелі працівника під час виконання професійних обов’язків, а не після виконання державою необхідних організаційних процедур.

Обставини справи

Позивачкою у справі стала дружина працівника АТ «Херсонобленерго», який 31 березня 2023 року загинув під час виконання службових обов’язків.

Чоловік працював старшим майстром служби повітряних та кабельних електричних мереж. Під час ремонту лінії електропередачі поблизу Посад-Покровки та Киселівки на Херсонщині він загинув унаслідок спрацювання вибухового пристрою. Спеціальне розслідування встановило, що нещасний випадок був пов’язаний із виробництвом і стався під час виконання трудових обов’язків.

Після загибелі чоловіка Пенсійний фонд призначив його дружині одноразову страхову виплату у розмірі 268 тис. грн відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

У 2024 році жінка звернулася за одноразовою грошовою допомогою, передбаченою Законом №2980-IX, який встановлює для членів сім’ї загиблого працівника критичної інфраструктури виплату у розмірі 1 млн грн. Оскільки вона вже отримала 268 тис. грн за іншим законом, просила призначити допомогу з урахуванням цієї виплати та виплатити різницю у сумі 732 тис. грн.

Проте Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області відмовило у призначенні допомоги, мотивуючи це тим, що на день загибелі працівника АТ «Херсонобленерго» ще не було внесене до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури.

Суди першої та апеляційної інстанцій визнали таку відмову незаконною, після чого Пенсійний фонд подав касаційну скаргу.

Що вирішив Верховний Суд

Касаційний адміністративний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

Суд звернув увагу, що Порядок ведення Реєстру об’єктів критичної інфраструктури був затверджений Кабінетом Міністрів лише 28 квітня 2023 року і набрав чинності 2 травня 2023 року, тобто вже після загибелі працівника. На момент виникнення спірних правовідносин статус об’єктів критичної інфраструктури визначався Законом «Про критичну інфраструктуру» та постановою Кабінету Міністрів №1109.

Верховний Суд зазначив, що АТ «Херсонобленерго» здійснює діяльність із розподілу електричної енергії та належить до паливно-енергетичного сектору, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1109 був віднесений до секторів критичної інфраструктури. Саме тому суд погодився з висновком судів попередніх інстанцій, що підприємство на момент загибелі працівника вже було об’єктом критичної інфраструктури відповідно до законодавства, чинного на той час.

При цьому вже після запровадження нового порядку ведення Реєстру підприємство було офіційно внесене до нього 28 березня 2024 року.

Верховний Суд підкреслив, що саме по собі більш пізнє внесення підприємства до Реєстру не означає, що до цього воно не мало статусу об’єкта критичної інфраструктури.

Не можна застосовувати процедури, яких ще не існувало

Ключовим у цій справі Верховний Суд назвав те, що Пенсійний фонд фактично відмовив у виплаті, посилаючись на законодавство та адміністративні процедури, яких на момент загибелі працівника ще не існувало.

Суд зазначив, що відсутність Реєстру або невнесення до нього підприємства не може бути підставою для відмови у соціальній гарантії, якщо на час виникнення права статус підприємства визначався іншими нормами законодавства.

Держава не може перекладати власні помилки на громадян

Окремо Верховний Суд наголосив на принципі належного урядування.

Суд зазначив, що ні загиблий працівник, ні його дружина не можуть нести негативні наслідки через те, що держава своєчасно не запровадила Реєстр об’єктів критичної інфраструктури або не завершила необхідні адміністративні процедури.

Ризик помилок чи бездіяльності державних органів має покладатися на саму державу, а не на громадян. На підтвердження цього Верховний Суд послався на практику Європейського суду з прав людини у справі Pincová and Pinc v. the Czech Republic, відповідно до якої органи влади не можуть використовувати власні процедурні помилки як підставу для позбавлення особи належних їй прав, якщо вона діяла добросовісно.

Право виникає у момент загибелі працівника

Верховний Суд наголосив, що право на одноразову грошову допомогу, передбачену Законом №2980-IX, виникає з моменту настання юридичного факту — загибелі працівника у зв’язку з виконанням професійних обов’язків внаслідок військової агресії РФ.

Подальші рішення держави, зокрема створення Реєстру або внесення до нього відповідного підприємства, не можуть звужувати, скасовувати чи відтерміновувати вже набуте право на соціальний захист.

Суд також звернув увагу, що Кабінет Міністрів постановою №748 від 10 червня 2026 року вже передбачив перегляд рішень територіальних органів Пенсійного фонду, якими було відмовлено у призначенні допомоги саме через відсутність відповідного підприємства у Реєстрі об’єктів критичної інфраструктури.

Таким чином, Верховний Суд у справі 420/37993/24 підтвердив, що якщо на момент загибелі працівник виконував професійні обов’язки на підприємстві, яке відповідно до законодавства, чинного на той час, належало до об’єктів критичної інфраструктури, відсутність такого підприємства у Реєстрі, створеному пізніше, не може бути законною підставою для відмови його родині у призначенні одноразової грошової допомоги.

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