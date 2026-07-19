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Підйомна допомога для військових: хто має право на виплату при переїзді та скільки можна отримати

14:09, 19 липня 2026 227
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Виплату можуть отримати контрактники, кадрові військові та офіцери у разі переїзду до нового місця служби, однак для мобілізованих діють окремі правила.
Підйомна допомога для військових: хто має право на виплату при переїзді та скільки можна отримати
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Військовослужбовці, яких переводять до нового місця служби в іншому населеному пункті, можуть розраховувати на одноразову підйомну допомогу. Виплата покликана компенсувати витрати, пов’язані з переїздом, а також може надаватися членам сім’ї військового, якщо вони переїжджають разом із ним. Водночас таке право мають не всі категорії військовослужбовців, а отримання коштів залежить від конкретних підстав для зміни місця служби.

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Хто має право на підйомну допомогу

Підйомна допомога виплачується військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, кадрову військову службу або військову службу за призовом осіб офіцерського складу, якщо вони переїжджають до нового місця служби в іншому населеному пункті.

Підставами для виплати є:

  • призначення на нову військову посаду;
  • зарахування на навчання до військового закладу освіти або навчального центру строком від шести місяців без збереження попередньої посади;
  • передислокація військової частини до іншого населеного пункту.

Хто не має права на виплату

Підйомна допомога не виплачується військовослужбовцям, які були призвані на військову службу під час мобілізації або з числа резервістів в особливий період.

Право на таку виплату для них виникає лише після укладення контракту про проходження військової служби та подальшого переїзду до нового місця служби в іншому населеному пункті.

Який розмір підйомної допомоги

Розмір виплати становить:

  • одне місячне грошове забезпечення — військовослужбовцю;
  • 50% місячного грошового забезпечення — на кожного члена сім’ї, який переїхав разом із військовослужбовцем.

Коли виникає право на отримання коштів

Дата виникнення права на підйомну допомогу залежить від підстави для її виплати.

Зокрема, право виникає:

  • з дати прийняття посади та справ — у разі призначення на нову військову посаду;
  • з дати зарахування на навчання — у разі вступу до військового закладу освіти або навчального центру;
  • з дати прибуття до нового місця дислокації, визначеної наказом командира, — у разі передислокації військової частини.

Для членів сім’ї право на отримання виплати виникає з дати подання військовослужбовцем рапорту про виплату підйомної допомоги.

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