Грозы и кратковременные летние дожди: какой будет погода в Украине на этой неделе

Во многих областях ожидаются типичные для лета кратковременные дожди, которые будут иметь неравномерный характер как по территории распространения, так и по интенсивности.

Фото: magnific

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В течение 9–12 июня в большинстве регионов Украины будет преобладать неустойчивая летняя погода с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозу синоптиков, 9–11 июня в большинстве областей по-летнему неустойчивую погоду будут определять атмосферные фронты в поле пониженного давления и влажная теплая воздушная масса. Такая синоптическая ситуация будет способствовать активному развитию конвекции, особенно в дневные часы.

Вследствие этого во многих областях ожидаются типичные для лета кратковременные дожди, которые будут иметь неравномерный характер как по территории распространения, так и по интенсивности. Также в течение недели возможны колебания атмосферного давления и влажности воздуха.

По прогнозу на 9 июня, в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременные дожди прогнозируются в большинстве северных, центральных и южных областей. Днем осадки ожидаются почти по всей территории страны, за исключением западных областей. Местами возможны грозы.

Ветер преимущественно северо-западного направления, скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов тепла, в западных областях — от 10 до 15 градусов. Днем воздух прогреется до 20–25 градусов, а на юге и юго-востоке страны — до 28 градусов тепла.

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