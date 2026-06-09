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Грози та короткочасні літні дощі: якою буде погода в Україні цього тижня

10:19, 9 червня 2026
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В багатьох областях очікуються типові для літа короткочасні дощі, які матимуть нерівномірний характер як за територією поширення, так і за інтенсивністю.
Грози та короткочасні літні дощі: якою буде погода в Україні цього тижня
Фото: magnific
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Упродовж 9–12 червня в більшості регіонів України переважатиме нестійка літня погода з короткочасними дощами та грозами. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозом синоптиків, 9-11 червня у більшості областей по-літньому нестійку погоду зумовлюватимуть атмосферні фронти в полі зниженого тиску та волога тепла повітряна маса. Така синоптична ситуація сприятиме активному розвитку конвекції, особливо в денні години.

Унаслідок цього в багатьох областях очікуються типові для літа короткочасні дощі, які матимуть нерівномірний характер як за територією поширення, так і за інтенсивністю. Також протягом тижня можливі коливання атмосферного тиску та вологості повітря.

За прогнозом на 9 червня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Уночі короткочасні дощі прогнозуються в більшості північних, центральних та південних областей. Вдень опади очікуються майже по всій території країни, за винятком західних областей. Місцями можливі грози.

Вітер переважно північно-західного напрямку, швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, у західних областях — від 10 до 15 градусів. Вдень повітря прогріється до 20–25 градусів, а на півдні та південному сході країни до 28 градусів тепла.

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Україна прогноз погоди погода

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