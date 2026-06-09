ЄС 15 червня офіційно відкриє переговори про вступ України, — єврокомісарка Марта Кос

15 червня відбудеться міжурядова конференція між Україною та ЄС, яка стане формальним стартом переговорного процесу в межах першого кластера законодавства ЄС «Основи».

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Європейський Союз 15 червня офіційно розпочне переговори про вступ України. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, пише Укрінформ.

Вона підкреслила, що у зазначену дату відбудеться міжурядова конференція між Україною та Європейським Союзом, яка стане формальним стартом переговорного процесу в межах першого кластера законодавства ЄС «Основи» (Fundamentals).

Цей кластер охоплює ключові напрями, зокрема правосуддя, функціонування державних інституцій, систему публічних закупівель, фінансовий контроль та статистику.

«Верховенство права – це один із найважливіших кроків. З нього все починається і ним усе закінчується. Підтвердивши його, країна-кандидат отримує сертифікат, що рух до ЄС відбувається серйозно», – зазначила Кос.

Також вона пояснила, що після відкриття переговорного кластера та виконання необхідних реформ Єврокомісія готує проміжний звіт оцінки виконання вимог IBAR (Interim Benchmark Assessment Report).

Після цього держави-члени ЄС ухвалюють рішення щодо завершення відповідного етапу переговорів.

Нагадаємо, головування Кіпру в Раді ЄС офіційно розпочало підготовку до відкриття Кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС» з Україною.

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