ЄС 15 червня офіційно відкриє переговори про вступ України, — єврокомісарка Марта Кос
Європейський Союз 15 червня офіційно розпочне переговори про вступ України. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, пише Укрінформ.
Вона підкреслила, що у зазначену дату відбудеться міжурядова конференція між Україною та Європейським Союзом, яка стане формальним стартом переговорного процесу в межах першого кластера законодавства ЄС «Основи» (Fundamentals).
Цей кластер охоплює ключові напрями, зокрема правосуддя, функціонування державних інституцій, систему публічних закупівель, фінансовий контроль та статистику.
«Верховенство права – це один із найважливіших кроків. З нього все починається і ним усе закінчується. Підтвердивши його, країна-кандидат отримує сертифікат, що рух до ЄС відбувається серйозно», – зазначила Кос.
Також вона пояснила, що після відкриття переговорного кластера та виконання необхідних реформ Єврокомісія готує проміжний звіт оцінки виконання вимог IBAR (Interim Benchmark Assessment Report).
Після цього держави-члени ЄС ухвалюють рішення щодо завершення відповідного етапу переговорів.
Нагадаємо, головування Кіпру в Раді ЄС офіційно розпочало підготовку до відкриття Кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС» з Україною.
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