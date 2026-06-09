Мінекономіки хоче отримати записи конспектів українців для навчання ШІ розпізнавати почерк

РУКОПИС створений як базова інфраструктура для розробки моделей, здатних ефективно розпізнавати рукописні документи українською мовою.

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Міністерство економіки України оголосило збір українських рукописних документів для розширення датасету РУКОПИС, щоб навчити моделі штучного інтелекту розпізнаванню рукописного тексту.

У відомстві зазначають, що проєкт має на меті покращити здатність цифрових систем читати український почерк різних епох і стилів — від сучасних записів до архівних документів.

До співпраці запрошують бібліотеки, музеї, державні та приватні архіви, заклади освіти, громадські організації, а також приватних колекціонерів тощо.

Для формування датасету шукають різноманітні рукописні матеріали, серед яких листи, щоденники, нотатки, рукописні зошити, архівні документи різних історичних періодів, екзаменаційні та навчальні роботи, конспекти та інші документи з різними зразками почерку.

У Мінекономіки повідомили, що всі процеси оцифрування та обробки матеріалів команда проєкту бере на себе. Юридичний супровід забезпечує Український католицький університет.

Датасет опублікований у відкритому доступі за ліцензією CC BY-NC-SA 4.0, а всі джерела використовуватимуться з належною атрибуцією.

Нагадаємо, що в Україні запустили ініціативу, спрямовану на подолання одного з ключових бар’єрів цифровізації – роботи з рукописними даними.

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