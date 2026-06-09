  1. В Україні

Мінекономіки хоче отримати записи конспектів українців для навчання ШІ розпізнавати почерк

12:17, 9 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
РУКОПИС створений як базова інфраструктура для розробки моделей, здатних ефективно розпізнавати рукописні документи українською мовою.
Мінекономіки хоче отримати записи конспектів українців для навчання ШІ розпізнавати почерк
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство економіки України оголосило збір українських рукописних документів для розширення датасету РУКОПИС, щоб навчити моделі штучного інтелекту розпізнаванню рукописного тексту.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві зазначають, що проєкт має на меті покращити здатність цифрових систем читати український почерк різних епох і стилів — від сучасних записів до архівних документів.

До співпраці запрошують бібліотеки, музеї, державні та приватні архіви, заклади освіти, громадські організації, а також приватних колекціонерів тощо.

Для формування датасету шукають різноманітні рукописні матеріали, серед яких листи, щоденники, нотатки, рукописні зошити, архівні документи різних історичних періодів, екзаменаційні та навчальні роботи, конспекти та інші документи з різними зразками почерку.

У Мінекономіки повідомили, що всі процеси оцифрування та обробки матеріалів команда проєкту бере на себе. Юридичний супровід забезпечує Український католицький університет.

Датасет опублікований у відкритому доступі за ліцензією CC BY-NC-SA 4.0, а всі джерела використовуватимуться з належною атрибуцією.

Нагадаємо, що в Україні запустили ініціативу, спрямовану на подолання одного з ключових бар’єрів цифровізації – роботи з рукописними даними.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Мінекономіки штучний інтелект

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Статус УБД можуть анулювати: хто ризикує залишитися без пільг і державної підтримки

Отримання статусу учасника бойових дій надає право на значний перелік соціальних гарантій, однак сам статус не є абсолютно недоторканним.

Після відставки Наталії Добрівської ВРП залишила без розгляду рекомендацію ВККС про її звільнення

Подання ВККС щодо звільнення судді Наталії Добрівської залишено без розгляду, оскільки суддю вже звільнено у відставку.

За «благодійний внесок» у лікарні можуть посадити на 6 років: що пропонує новий законопроєкт

Законопроєкт пропонує посилити кримінальну відповідальність за вимагання коштів за медичні послуги, ліки та медичні вироби, що мають надаватися безоплатно, а також за відмову в їх наданні через незаконну вимогу оплати.

Виправдувальний вирок ВАКС: Захист посадової особи у справі КП «МПРС»

Керівний партнер Letrado Микола Хахула довів повну невинуватість заступниці директора стратегічного держпідприємства. Суд ухвалив виправдувальний вирок за ст. 364 КК України.

Суди розійшлися щодо розрахунку виплат військовим — справу передали до Великої Палати

Верховний Суд передав спір про перерахунок грошового забезпечення військових до об’єднаної палати через різну практику щодо постанови Кабміну.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]