Минэкономики хочет получить записи конспектов украинцев для обучения ИИ распознавать почерк

РУКОПИС создан как базовая инфраструктура для разработки моделей, способных эффективно распознавать рукописные документы на украинском языке.

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Министерство экономики Украины объявило сбор украинских рукописных документов для расширения датасета РУКОПИС, чтобы обучить модели искусственного интеллекта распознаванию рукописного текста.

В ведомстве отмечают, что проект направлен на улучшение способности цифровых систем читать украинский почерк разных эпох и стилей — от современных записей до архивных документов.

К сотрудничеству приглашают библиотеки, музеи, государственные и частные архивы, учебные заведения, общественные организации, а также частных коллекционеров и других заинтересованных лиц.

Для формирования датасета ищут разнообразные рукописные материалы, среди которых письма, дневники, заметки, рукописные тетради, архивные документы различных исторических периодов, экзаменационные и учебные работы, конспекты и другие документы с различными образцами почерка.

В Минэкономики сообщили, что все процессы оцифровки и обработки материалов команда проекта берет на себя. Юридическое сопровождение обеспечивает Украинский католический университет.

Датасет опубликован в открытом доступе по лицензии CC BY-NC-SA 4.0, а все источники будут использоваться с надлежащей атрибуцией.

Напомним, что в Украине запустили инициативу, направленную на преодоление одного из ключевых барьеров цифровизации — работы с рукописными данными.

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