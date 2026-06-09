Минэкономики хочет получить записи конспектов украинцев для обучения ИИ распознавать почерк
Министерство экономики Украины объявило сбор украинских рукописных документов для расширения датасета РУКОПИС, чтобы обучить модели искусственного интеллекта распознаванию рукописного текста.
В ведомстве отмечают, что проект направлен на улучшение способности цифровых систем читать украинский почерк разных эпох и стилей — от современных записей до архивных документов.
К сотрудничеству приглашают библиотеки, музеи, государственные и частные архивы, учебные заведения, общественные организации, а также частных коллекционеров и других заинтересованных лиц.
Для формирования датасета ищут разнообразные рукописные материалы, среди которых письма, дневники, заметки, рукописные тетради, архивные документы различных исторических периодов, экзаменационные и учебные работы, конспекты и другие документы с различными образцами почерка.
В Минэкономики сообщили, что все процессы оцифровки и обработки материалов команда проекта берет на себя. Юридическое сопровождение обеспечивает Украинский католический университет.
Датасет опубликован в открытом доступе по лицензии CC BY-NC-SA 4.0, а все источники будут использоваться с надлежащей атрибуцией.
Напомним, что в Украине запустили инициативу, направленную на преодоление одного из ключевых барьеров цифровизации — работы с рукописными данными.
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