Сохранится ли отсрочка от мобилизации, если колледж или университет реорганизуют

Студенты могут временно потерять отсрочку от мобилизации из-за реорганизации колледжа или вуза: когда это возможно

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Реорганизация колледжа, техникума или университета не означает автоматической утраты права на отсрочку от мобилизации. Однако во время изменения статуса учебного заведения и оформления перевода студентов могут возникать технические нюансы, из-за которых отсрочка на определенное время может не отображаться. Решающее значение в такой ситуации имеет то, как именно оформлены документы и какой статус обучения внесен в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Отсрочка от мобилизации предоставляется при наличии оснований, определенных законодательством. Одним из таких оснований является обучение или педагогическая деятельность.

Право на отсрочку имеют педагогические и научно-педагогические работники, в частности преподаватели учебных заведений, учителя школ и другие педагогические работники. Также ее могут оформить студенты учреждений высшего, профессионального предвысшего и профессионального (профессионально-технического) образования.

Для педагогических работников отсрочка действует до прекращения работы на соответствующей должности. Студенты же пользуются ею в течение всего периода обучения, включая каникулы.

Что будет с отсрочкой во время реорганизации учебного заведения

С вопросом о возможной утрате отсрочки во время реорганизации колледжа обратился студент, который обучается в таком учебном заведении.

Юристы объясняют, что сама реорганизация не лишает студента права на отсрочку. Если в ЕГЭБО после завершения необходимых процедур статус студента будет изменен на «Переведен», «Восстановлен (из другого УЗ)» или «Переведен (из другого УЗ)», право на отсрочку сохранится.

В каких случаях отсрочка может временно исчезнуть

В то же время во время оформления перевода возможен короткий промежуток времени, когда студент уже отчислен из одного учебного заведения, но еще не переведен в другое. Именно в этот период отсрочка может временно не отображаться.

Речь идет не об утрате права на отсрочку, а об особенностях оформления документов и внесения информации в государственные реестры. Именно поэтому студентам, учебные заведения которых проходят реорганизацию, рекомендуют контролировать свой статус в приложении «Резерв+» и своевременно обновлять данные.

Таким образом, реорганизация учебного заведения сама по себе не является основанием для утраты отсрочки. Основное значение имеет непрерывность оформления статуса студента в ЕГЭБО. Если же между отчислением и переводом возникает технический разрыв, отсрочка может временно не отображаться до завершения всех процедур.

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