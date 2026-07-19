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Сохранится ли отсрочка от мобилизации, если колледж или университет реорганизуют

12:57, 19 июля 2026 88
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Студенты могут временно потерять отсрочку от мобилизации из-за реорганизации колледжа или вуза: когда это возможно
Сохранится ли отсрочка от мобилизации, если колледж или университет реорганизуют
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Реорганизация колледжа, техникума или университета не означает автоматической утраты права на отсрочку от мобилизации. Однако во время изменения статуса учебного заведения и оформления перевода студентов могут возникать технические нюансы, из-за которых отсрочка на определенное время может не отображаться. Решающее значение в такой ситуации имеет то, как именно оформлены документы и какой статус обучения внесен в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).

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Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Отсрочка от мобилизации предоставляется при наличии оснований, определенных законодательством. Одним из таких оснований является обучение или педагогическая деятельность.

Право на отсрочку имеют педагогические и научно-педагогические работники, в частности преподаватели учебных заведений, учителя школ и другие педагогические работники. Также ее могут оформить студенты учреждений высшего, профессионального предвысшего и профессионального (профессионально-технического) образования.

Для педагогических работников отсрочка действует до прекращения работы на соответствующей должности. Студенты же пользуются ею в течение всего периода обучения, включая каникулы.

Что будет с отсрочкой во время реорганизации учебного заведения

С вопросом о возможной утрате отсрочки во время реорганизации колледжа обратился студент, который обучается в таком учебном заведении.

Юристы объясняют, что сама реорганизация не лишает студента права на отсрочку. Если в ЕГЭБО после завершения необходимых процедур статус студента будет изменен на «Переведен», «Восстановлен (из другого УЗ)» или «Переведен (из другого УЗ)», право на отсрочку сохранится.

В каких случаях отсрочка может временно исчезнуть

В то же время во время оформления перевода возможен короткий промежуток времени, когда студент уже отчислен из одного учебного заведения, но еще не переведен в другое. Именно в этот период отсрочка может временно не отображаться.

Речь идет не об утрате права на отсрочку, а об особенностях оформления документов и внесения информации в государственные реестры. Именно поэтому студентам, учебные заведения которых проходят реорганизацию, рекомендуют контролировать свой статус в приложении «Резерв+» и своевременно обновлять данные.

Таким образом, реорганизация учебного заведения сама по себе не является основанием для утраты отсрочки. Основное значение имеет непрерывность оформления статуса студента в ЕГЭБО. Если же между отчислением и переводом возникает технический разрыв, отсрочка может временно не отображаться до завершения всех процедур.

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