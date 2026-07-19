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Чи збережеться відстрочка від мобілізації, якщо коледж або університет реорганізують

12:57, 19 липня 2026 87
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Студенти можуть тимчасово втратити відстрочку від мобілізації через реорганізацію коледжу чи вишу: коли це можливо.
Чи збережеться відстрочка від мобілізації, якщо коледж або університет реорганізують
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Реорганізація коледжу, технікуму чи університету не означає автоматичної втрати права на відстрочку від мобілізації. Проте під час зміни статусу закладу та оформлення переведення студентів можуть виникати технічні нюанси, через які відстрочка на певний час може не відображатися. Вирішальне значення у такій ситуації має те, як саме оформлено документи та який статус навчання внесено до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

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Хто має право на відстрочку від мобілізації

Відстрочка від мобілізації надається за наявності підстав, визначених законодавством. Однією з таких підстав є навчання або педагогічна діяльність.

Право на відстрочку мають педагогічні та науково-педагогічні працівники, зокрема викладачі закладів освіти, учителі шкіл та інші педагогічні працівники. Також її можуть оформити студенти закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти.

Для педагогічних працівників відстрочка діє до припинення роботи на відповідній посаді. Студенти ж користуються нею протягом усього періоду навчання, включно з канікулами.

Що буде з відстрочкою під час реорганізації закладу освіти

Із питанням про можливу втрату відстрочки під час реорганізації коледжу звернувся студент, який навчається у такому закладі.

Юристи пояснюють, що сама реорганізація не позбавляє студента права на відстрочку. Якщо у ЄДЕБО після завершення необхідних процедур статус студента буде змінено на «Переведено», «Поновлено (з іншого ЗО)» або «Переведено (з іншого ЗО)», право на відстрочку зберігатиметься.

У яких випадках відстрочка може тимчасово зникнути

Водночас під час оформлення переведення можливий короткий проміжок часу, коли студент уже відрахований із одного закладу, але ще не переведений до іншого. Саме у цей період відстрочка може тимчасово не відображатися.

Йдеться не про втрату права на відстрочку, а про особливості оформлення документів і внесення інформації до державних реєстрів. Саме тому студентам, чиї заклади проходять реорганізацію, рекомендують контролювати свій статус у застосунку «Резерв+» та своєчасно оновлювати дані.

Таким чином, реорганізація закладу освіти сама по собі не є підставою для втрати відстрочки. Основне значення має безперервність оформлення статусу студента в ЄДЕБО. Якщо ж між відрахуванням і переведенням виникає технічний розрив, відстрочка може тимчасово не відображатися до завершення всіх процедур.

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