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В Ирландии можно будет официально проверить, имеет ли потенциальный партнер судимость за домашнее насилие

13:15, 19 июля 2026 57
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Имена осужденных за преступления, связанные с домашним насилием, будут публиковаться в открытом реестре.
В Ирландии можно будет официально проверить, имеет ли потенциальный партнер судимость за домашнее насилие
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В Ирландии одобрили знаковый закон, который предусматривает создание первого в стране публичного реестра лиц, осужденных за тяжкие преступления, связанные с домашним насилием.

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Ожидается, что нововведение поможет людям проверять, имеет ли потенциальный партнер историю насилия, и таким образом будет способствовать предотвращению новых преступлений.

Соответствующий законопроект Domestic Violence (Judgements) Register Bill, известный как «Закон Дженни» (Jennie’s Law), принял парламент Ирландии (Dáil). Документ стал результатом многолетней кампании, которую вела семья Дженнифер Пул, отмечает CNN.

24-летнюю мать двоих детей Дженнифер Пул в апреле 2021 года убил ее бывший партнер. Как позже выяснилось, женщина не знала, что он уже имел историю домашнего насилия и был осужден за нападение на предыдущую партнершу.

Какие данные будет содержать реестр

Новый онлайн-реестр будет публиковать имена лиц, осужденных за наиболее тяжкие преступления, связанные с домашним насилием, в частности:

  • изнасилование;
  • сексуальное насилие;
  • удушение без летального исхода;
  • преследование;
  • принудительный контроль (coercive control);
  • распространение интимных изображений без согласия потерпевшего лица.При этом реестр не будет полностью автоматическим. Судья, рассматривавший дело, будет иметь право решать, является ли целесообразной публикация информации с учетом обстоятельств конкретного дела. Кроме того, имя осужденного могут обнародовать только с согласия потерпевшего лица.

В открытом доступе будут указывать имя осужденного, информацию о приговоре и назначенном наказании. Реестр будет размещаться на официальном сайте Судебной службы Ирландии. Закон также позволяет осужденным обратиться с заявлением об удалении информации из реестра, но не ранее чем через три года после вынесения приговора.

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Ирландия насилие домашнее насилие

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