  1. У світі

В Ірландії можна буде офіційно перевірити, чи має потенційний партнер судимість за домашнє насильство

13:15, 19 липня 2026 56
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Імена засуджених за злочини, пов'язані з домашнім насильством, публікуватимуть у відкритому реєстрі.
В Ірландії можна буде офіційно перевірити, чи має потенційний партнер судимість за домашнє насильство
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Ірландії схвалили знаковий закон, який передбачає створення першого в країні публічного реєстру осіб, засуджених за тяжкі злочини, пов’язані з домашнім насильством.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Очікується, що нововведення допоможе людям перевіряти, чи має потенційний партнер історію насильства, і таким чином сприятиме запобіганню новим злочинам.

Відповідний законопроєкт Domestic Violence (Judgements) Register Bill, відомий як «Закон Дженні» (Jennie’s Law), ухвалив парламент Ірландії (Dáil). Документ став результатом багаторічної кампанії, яку вела родина Дженніфер Пул, зазначає CNN.

24-річну матір двох дітей Дженніфер Пул у квітні 2021 року вбив її колишній партнер. Як згодом з’ясувалося, жінка не знала, що він уже мав історію домашнього насильства та був засуджений за напад на попередню партнерку.

Які дані міститиме реєстр

Новий онлайн-реєстр публікуватиме імена осіб, засуджених за найтяжчі злочини, пов’язані з домашнім насильством, зокрема:

  • зґвалтування;
  • сексуальне насильство;
  • удушення без летальних наслідків;
  • переслідування;
  • примусовий контроль (coercive control);
  • поширення інтимних зображень без згоди потерпілої особи.

Водночас реєстр не буде повністю автоматичним. Суддя, який розглядав справу, матиме право вирішувати, чи є доцільною публікація інформації з урахуванням обставин конкретної справи. Крім того, ім’я засудженого можуть оприлюднити лише за згодою потерпілої особи.

У відкритому доступі зазначатимуть ім’я засудженого, інформацію про вирок і призначене покарання. Реєстр розміщуватиметься на офіційному сайті Судової служби Ірландії. Закон також дозволяє засудженим звернутися із заявою про видалення інформації з реєстру, але не раніше ніж через три роки після винесення вироку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Ірландія насильство домашнє насильство

Популярні новини

Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

15:33, 18 липня 2026 6k
Група інвалідності не дає автоматичного права на догляд: комісії, які замінили МСЕК, тестують людей на здатність вижити самостійно

Група інвалідності не дає автоматичного права на догляд: комісії, які замінили МСЕК, тестують людей на здатність вижити самостійно

10:00, 18 липня 2026 22k
ВС висловився про необхідність документального підтвердження витрат на правову допомогу для їх відшкодування

ВС висловився про необхідність документального підтвердження витрат на правову допомогу для їх відшкодування

13:27, 18 липня 2026 5k
У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці

У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці

18:04, 17 липня 2026 9k
Чи можна заряджати телефон кілька разів на день: поради для довшої роботи акумулятора

Чи можна заряджати телефон кілька разів на день: поради для довшої роботи акумулятора

00:01, 18 липня 2026 6k
Суд зобов’язав зарахувати строкову службу та навчання до спецстажу для виплати 10 пенсій

Суд зобов’язав зарахувати строкову службу та навчання до спецстажу для виплати 10 пенсій

18:33, 18 липня 2026 3k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Мобільні укриття на зупинках та звільнення сховищ від орендарів: на 5-му році війни влада взялась за цивільний захист населення

Нові ультиматуми від ВР: 10 хвилин на доступ до мобільного укриття та 24 години на виселення бізнесу з орендованих сховищ.

Нотаріуси перевірятимуть, чи живий довіритель: Мін'юст змінив порядок посвідчення правочинів

Нова редакція Порядку вчинення нотаріальних дій запроваджує для нотаріусів обов'язкову перевірку факту смерті довірителя та припинення юридичної особи, яка видала довіреність.

Водійське посвідчення на 30 років більше не видаватимуть: Кабмін переписав правила для всіх водіїв

Уряд змінив термін дії водійських посвідчень: кому видаватимуть посвідчення на 2, 5 і 15 років, а що буде зі старими документами.

Влада буде шукати власників відходів, які зносять їх на стихійні сміттєзвалища: Кабмін затвердив нові правила

Уряд встановив новий порядок виявлення безхазяйних відходів: хто відповідатиме за покинуте сміття і що зміниться.

Власникам майна більше не доведеться «відвойовувати» його у суді через помилку виконавця – законопроєкт

Якщо документ буде ухвалений, власникам майна більше не доведеться щоразу проходити повноцінне позовне провадження лише для того, щоб довести очевидне – арешт накладено не на майно боржника.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]