В Ірландії можна буде офіційно перевірити, чи має потенційний партнер судимість за домашнє насильство

Імена засуджених за злочини, пов'язані з домашнім насильством, публікуватимуть у відкритому реєстрі.

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В Ірландії схвалили знаковий закон, який передбачає створення першого в країні публічного реєстру осіб, засуджених за тяжкі злочини, пов’язані з домашнім насильством.

Очікується, що нововведення допоможе людям перевіряти, чи має потенційний партнер історію насильства, і таким чином сприятиме запобіганню новим злочинам.

Відповідний законопроєкт Domestic Violence (Judgements) Register Bill, відомий як «Закон Дженні» (Jennie’s Law), ухвалив парламент Ірландії (Dáil). Документ став результатом багаторічної кампанії, яку вела родина Дженніфер Пул, зазначає CNN.

24-річну матір двох дітей Дженніфер Пул у квітні 2021 року вбив її колишній партнер. Як згодом з’ясувалося, жінка не знала, що він уже мав історію домашнього насильства та був засуджений за напад на попередню партнерку.

Які дані міститиме реєстр

Новий онлайн-реєстр публікуватиме імена осіб, засуджених за найтяжчі злочини, пов’язані з домашнім насильством, зокрема:

зґвалтування;

сексуальне насильство;

удушення без летальних наслідків;

переслідування;

примусовий контроль (coercive control);

поширення інтимних зображень без згоди потерпілої особи.

Водночас реєстр не буде повністю автоматичним. Суддя, який розглядав справу, матиме право вирішувати, чи є доцільною публікація інформації з урахуванням обставин конкретної справи. Крім того, ім’я засудженого можуть оприлюднити лише за згодою потерпілої особи.

У відкритому доступі зазначатимуть ім’я засудженого, інформацію про вирок і призначене покарання. Реєстр розміщуватиметься на офіційному сайті Судової служби Ірландії. Закон також дозволяє засудженим звернутися із заявою про видалення інформації з реєстру, але не раніше ніж через три роки після винесення вироку.

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