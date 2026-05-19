В Україні створили перший датасет для розпізнавання рукопису

16:50, 19 травня 2026
RUKOPYS здатний ефективно розпізнавати рукописні документи українською мовою.
В Україні запустили ініціативу, спрямовану на подолання одного з ключових бар’єрів цифровізації – роботи з рукописними даними. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

RUKOPYS — це перший в Україні масштабний відкритий розмічений датасет українського рукописного тексту. Він створений у співпраці державних інституцій, університетів та AI-спільноти як базову інфраструктуру для розробки моделей, здатних ефективно розпізнавати рукописні документи українською мовою.

Розробка практичних рішень на основі RUKOPYS відбуватиметься в межах хакатону «Handwritten to Data». Учасники працюватимуть над створенням інструментів для автоматичного розпізнавання та обробки рукописних заяв, журналів, довідок та інших документів, які досі широко використовуються у державному секторі.

«На відміну від класичних хакатонів, ініціатива орієнтована не на експериментальні прототипи, а на створення рішень, готових до використання на рівні production. Учасники отримають доступ до реальних даних та працюватимуть над задачами, що мають безпосереднє прикладне значення для держави.

Реалізація ініціативи дозволить суттєво пришвидшити обробку документів, зменшити кількість ручних операцій та підвищити ефективність роботи державних органів», - додали у Мінекономіки.

Очікується, що RUKOPYS у поєднанні з прикладними AI-рішеннями стане основою для усунення «сліпої зони» цифровізації та переходу до повноцінної роботи з даними у державному секторі.

