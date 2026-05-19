  1. В Україні

Підвищення вартості проїзду у Києві: чи зміниться щось для студентів та учнів

16:15, 19 травня 2026
Планують також запровадити пересадковий квиток за 60 грн.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві хочуть встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Мова йде про трамваї, тролейбуси, автобуси, метро.

Київська міська державна адміністрація зазначила, що для студентів і учнів зберігаються пільгові умови:

- студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного;

- учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку — зі знижкою 75%.

Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який дозволятиме безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

У КМДА нагадали, що вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. Необхідність оновлення тарифів пояснюють зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.

Запровадити нові тарифи планують із 15 липня 2026 року після завершення процедур регуляторної політики, а також консультацій із громадськістю та профспілками.

Київ

