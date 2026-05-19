Посадовців пропонують штрафувати на суму до 51 тисячі грн за незаконне надання ветеранських статусів

За перешкоджання перевіркам Мінветеранів посадовців можуть штрафувати на суму до 17 тисяч грн, за незаконні статуси — до 51 тисячі грн.

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №15258, який передбачає адміністративну відповідальність за порушення під час надання, відмови у наданні або позбавлення статусів ветеранів війни та членів їхніх сімей.

Документ пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Йдеться про відповідальність посадових осіб, які ухвалюють рішення щодо надання статусу:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасника війни;

особи з особливими заслугами перед Батьківщиною;

постраждалого учасника Революції Гідності;

члена сім’ї загиблого ветерана війни;

члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України.

Які штрафи пропонують

Законопроєктом пропонується доповнити КУпАП новою статтею 18858. Вона передбачає штрафи для посадовців у разі, якщо після перевірки Мінветеранів вони не усунуть виявлені порушення під час надання відповідних статусів.

За такі порушення пропонується встановити штраф у розмірі від 700 до 2700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — тобто від 11 900 грн до 45 900 грн. За повторне порушення протягом року — від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів, або від 17 000 грн до 51 000 грн.

Окремо передбачена відповідальність за перешкоджання перевіркам, ненадання інформації або надання неправдивих даних. За це посадовців пропонують штрафувати на суму від 700 до 800 неоподатковуваних мінімумів — від 11 900 грн до 13 600 грн, а за повторне порушення — від 900 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 15 300 грн до 17 000 грн.

Мінветеранів хочуть надати виключні контрольні повноваження

Законопроєктом пропонується закріпити за Міністерством у справах ветеранів функції єдиного органу контролю за дотриманням законодавства під час надання відповідних статусів.

Мінветеранів зможе проводити планові та позапланові перевірки органів, які ухвалюють такі рішення, а також складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Крім того, документ передбачає, що порядок надання, відмови у наданні та позбавлення статусів визначатиме Кабінет Міністрів України. Відповідні зміни пропонують внести до профільного закону про статус ветеранів війни.

У пояснювальній записці зазначено, що законопроєкт також має уніфікувати процедури надання статусів та мінімізувати корупційні ризики. Автори документа наголошують, що через відсутність деталізованого процесуального механізму місцеві органи з питань ветеранської політики нерідко по-різному трактують норми закону, що призводить до неправомірного надання статусів.

У Мінветеранів заявили про понад 1000 випадків неправомірного надання статусів

Під час вибіркових перевірок у 2025 році було виявлено понад 1000 фактів неправомірного надання статусів, зокрема особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих захисників.

У Мінветеранів наголошують, що неправомірне надання статусу створює значне навантаження на державний бюджет. За даними авторів законопроєкту, обсяг пільг та виплат на одну особу у 2026 році може становити від 120 тисяч гривень до 15,06 млн грн залежно від виду допомоги.

Уряд також заявляє, що документ має:

уніфікувати процедури надання статусів;

мінімізувати корупційні ризики;

усунути можливість різного трактування норм на місцях;

забезпечити цільове використання бюджетних коштів.

Крім того, у законопроєкті зазначено, що реалізація його положень не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету, а функції контролю покладатимуться на чинні підрозділи Мінветеранів без створення нових структур.

Коли закон може набути чинності

Згідно з проєктом, закон набере чинності через шість місяців після опублікування, однак зміни до КУпАП щодо штрафів почнуть діяти з 1 січня 2028 року.

Кабінет Міністрів також має протягом шести місяців після набрання чинності законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нових норм та забезпечити оновлення підзаконних актів міністерств і центральних органів виконавчої влади.

