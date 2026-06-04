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У Києві демонтували пам’ятник Михайлу Булгакову, відео

18:33, 4 червня 2026
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На Андріївському узвозі демонтували пам'ятник російському та радянському письменнику Михайлу Булгакову.
У Києві демонтували пам’ятник Михайлу Булгакову, відео
Фото: Getty Images
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На Андріївському узвозі в Києві демонтували пам’ятник письменнику Михайлу Булгакову. Пам’ятник був встановлений поблизу Літературно-меморіального музею Михайла Булгакова. 

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Михайло Булгаков народився в Києві та провів у місті значну частину свого життя. У будинку, де він мешкав, нині функціонує літературно-меморіальний музей письменника.

Питання щодо вшанування пам’яті Булгакова в Україні неодноразово ставало предметом суспільних дискусій. Зокрема, експертна комісія Українського інституту національної пам’яті раніше зазначала, що у творчості письменника містяться оцінки та погляди, які, на думку фахівців, відображають імперське бачення та критичне ставлення до української державності, мови й національної ідентичності.

Раніше Київрада підтримала усунення з публічного простору пам'ятника Михайла Булгакова на Андріївському узвозі.

Відео з демонтажем пам’ятника опублікувала журналістка «Суспільного» Катерина Некреча.

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Київ

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