В Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову, видео

На Андреевском спуске демонтировали памятник русскому и советскому писателю Михаилу Булгакову.

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На Андреевском спуске в Киеве был демонтирован памятник писателю Михаилу Булгакову. Памятник был установлен вблизи Литературно-мемориального музея Михаила Булгакова.

Михаил Булгаков родился в Киеве и провел в городе большую часть своей жизни. В доме, где он жил, ныне функционирует литературно-мемориальный музей писателя.

Вопрос по почитанию памяти Булгакова в Украине неоднократно становился предметом общественных дискуссий. В частности, экспертная комиссия Украинского института национальной памяти ранее отмечала, что в творчестве писателя содержатся оценки и взгляды, которые, по мнению специалистов, отражают имперское видение и критическое отношение к украинской государственности, языку и национальной идентичности.

Ранее Киевсовет поддержал отстранение от публичного пространства памятника Михаила Булгакова на Андреевском спуске.

Видео с демонтажем памятника опубликовала журналистка «Суспильне» Екатерина Некреча.

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