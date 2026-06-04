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В Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову, видео

18:33, 4 июня 2026
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На Андреевском спуске демонтировали памятник русскому и советскому писателю Михаилу Булгакову.
В Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову, видео
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На Андреевском спуске в Киеве был демонтирован памятник писателю Михаилу Булгакову. Памятник был установлен вблизи Литературно-мемориального музея Михаила Булгакова.

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Михаил Булгаков родился в Киеве и провел в городе большую часть своей жизни. В доме, где он жил, ныне функционирует литературно-мемориальный музей писателя.

Вопрос по почитанию памяти Булгакова в Украине неоднократно становился предметом общественных дискуссий. В частности, экспертная комиссия Украинского института национальной памяти ранее отмечала, что в творчестве писателя содержатся оценки и взгляды, которые, по мнению специалистов, отражают имперское видение и критическое отношение к украинской государственности, языку и национальной идентичности.

Ранее Киевсовет поддержал отстранение от публичного пространства памятника Михаила Булгакова на Андреевском спуске.

Видео с демонтажем памятника опубликовала журналистка «Суспильне» Екатерина Некреча.

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Киев

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