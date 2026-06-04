В Украине хотят изменить правила выдачи водительских удостоверений: какие категории предлагают открывать автоматически

В Украине предлагают автоматически открывать низшие категории в водительском удостоверении для владельцев высших категорий без дополнительного обучения и сдачи экзаменов.

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В Украине предлагают изменить порядок выдачи водительских удостоверений, введя автоматическое открытие низших категорий транспортных средств для водителей, которые уже имеют или получают высшую категорию. Соответствующая инициатива предусматривает внесение изменений в нормативно-правовые акты, в частности в постановление Кабинета Министров №340.

Согласно петиции, опубликованной на сайте правительства, водители, имеющие категории C, C1, D, D1, CE, DE и другие высшие категории, могли бы автоматически получать право на управление транспортными средствами низших категорий — в частности B, B1, A, A1 и AM — без повторного прохождения обучения и сдачи дополнительных экзаменов.

Авторы инициативы отмечают, что действующая система вынуждает водителей грузовиков, автобусов и другого сложного транспорта проходить дополнительные процедуры для открытия категорий, дающих право управлять более лёгкими транспортными средствами. По их мнению, это создаёт излишнюю бюрократическую нагрузку, дополнительные расходы для граждан и увеличивает нагрузку на сервисные центры МВД.

Также предлагается обеспечить автоматическое отображение низших категорий в Электронном кабинете водителя и приложении «Дія», а право на такие категории сохранять при плановой замене водительского удостоверения.

Автор петиции №41/010034-26эп считает, что такая реформа будет способствовать упрощению административных процедур, снижению коррупционных рисков и дальнейшей цифровизации государственных услуг. Для рассмотрения правительством петиция должна набрать необходимое количество подписей в течение 92 дней.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине предлагают существенно усилить ответственность за нарушение правил использования электросамокатов, моноколёс, гироскутеров и другого малого электротранспорта.

Также Украина готовится к реформе дорожного законодательства. Законопроект №15200 имплементирует положения Директивы ЕС 2025/2205 и предусматривает изменение системы допуска к управлению транспортными средствами. Речь идёт не только о новых категориях и цифровизации документов, но и о пересмотре возрастных условий и внедрении принципа поэтапного доступа к мощным автомобилям и мотоциклам.

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