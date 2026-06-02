Электросамокаты за нарушение ПДД смогут конфисковывать, а пользователей — отправлять на исправительные работы: законопроект

В Украине предлагают ввести новые штрафы: конфискацию электросамокатов и исправительные работы за нарушение ПДД пользователями малого электротранспорта.

В Украине предлагают существенно усилить ответственность за нарушение правил использования электросамокатов, моноколёс, гироскутеров и другого малого электротранспорта. Соответствующий законопроект №15283 зарегистрирован в Верховной Раде. Эта инициатива фактически развивает тему, которая уже несколько лет находится в законодательном поле, но так и не была решена.

Ранее «Судебно-юридическая газета» обращала внимание, что в Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект №3023, зарегистрированный ещё в 2020 году, который предусматривал урегулирование использования персонального электротранспорта и введение отдельных требований к таким транспортным средствам. В сентябре 2020 года документ был принят за основу, однако в дальнейшем его рассмотрение фактически остановилось. Но за шесть лет ситуация на дорогах существенно изменилась. Если в 2020 году электросамокаты только начинали набирать популярность, то сегодня они стали полноценным элементом городской мобильности. В то же время законопроект так и не был доведён до завершения, а отдельные его положения уже выглядят устаревшими с учётом современного уровня распространения малого электротранспорта и новых вызовов в сфере безопасности дорожного движения.

Поэтому законопроект №15283 появился как ответ на современные вызовы. Инициаторы законопроекта объясняют необходимость изменений стремительным ростом количества электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на дорогах Украины. По их словам, из-за отсутствия чёткого правового регулирования такого транспорта всё чаще происходят дорожно-транспортные происшествия с участием его пользователей. Добавим, что с участием электросамокатов и другого персонального электротранспорта только в 2025 году в Украине было зафиксировано 845 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 19 человек, ещё 912 получили травмы.

Какую ответственность предлагают ввести

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьёй 126-1 «Нарушение требований относительно использования малого электротранспорта». Также соответствующие изменения вносятся в статью 127 КУоАП.

За первое нарушение требований по использованию малого электротранспорта предлагается установить штраф в размере 1700 грн.

За повторное нарушение штраф может возрасти до 3400 грн с конфискацией соответствующего электротранспортного средства.

Самое строгое наказание предусмотрено за третье и каждое последующее нарушение. В таком случае предлагается применять штраф в размере 17000 грн и исправительные работы.

Документ также предусматривает пересмотр санкций за нарушение Правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами, лицами, управляющими гужевым транспортом, а также погонщиками животных.

В частности, предлагается увеличить отдельные штрафы:

с 3 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан;

с 5 до 30 необлагаемых минимумов;

с 8 до 15 необлагаемых минимумов;

с 10 до 30 необлагаемых минимумов.

Ожидается, что принятие закона позволит определить механизм привлечения к ответственности пользователей такого транспорта и повысить дисциплину среди участников дорожного движения. Одновременно предлагается создать правовые основания для реагирования на нарушения, которые сегодня фактически находятся вне чёткого административного регулирования.

Закон должен вступить в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования. После этого Кабинет Министров должен будет в течение трёх месяцев привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новыми требованиями.

Малый электротранспорт стал полноценным участником дорожного движения, однако его использование до сих пор остаётся недостаточно урегулированным на законодательном уровне. Эти изменения направлены на снижение количества ДТП с участием электросамокатов.

