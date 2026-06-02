Верховный Суд разъяснил, когда истец не оплачивает адвоката ответчика

Верховный Суд разъяснил, почему экспертизы и затягивание дела не дают права на расходы.

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу Сельскохозяйственного товарищества с ограниченной ответственностью по делу № 290/248/22 относительно отказа в возмещении расходов на профессиональную правовую помощь после того, как иск был оставлен без рассмотрения.

Обстоятельства дела

В марте 2022 года истец обратился в суд с иском к Сельскохозяйственному товариществу с ограниченной ответственностью о признании недействительным договора аренды земельного участка площадью 2,0784 га, который был заключен 10 ноября 2018 года между сторонами. Исковые требования были обоснованы сомнениями относительно действительности сделки и принадлежности подписи истца на спорном договоре.

В ходе рассмотрения дела суд первой инстанции принимал процессуальные меры для выяснения обстоятельств спора. В частности, было истребовано оригинал договора аренды земельного участка и назначена судебная почерковедческая экспертиза. Полученное в 2023 году заключение экспертов не дало однозначного ответа относительно подписи, указав, что она, вероятно, выполнена истцом.

В связи с необходимостью дополнительного исследования обстоятельств суд возобновлял производство и в 2024 году назначил повторную судебную почерковедческую экспертизу. Заключение, полученное в 2025 году, также не содержало категорического подтверждения или опровержения принадлежности подписи истцу, ссылаясь на недостаточность образцов для однозначного вывода.

После завершения указанных процессуальных действий и длительного рассмотрения дела 29 мая 2025 года истец подал в суд заявление об оставлении иска без рассмотрения, которое суд первой инстанции удовлетворил.

В связи с этим Сельскохозяйственное товарищество с ограниченной ответственностью обратилось в суд с заявлением о возмещении расходов на профессиональную правовую помощь, ссылаясь на значительную продолжительность рассмотрения дела, проведение в нем экспертиз и, по его мнению, необоснованность исковых требований. Однако суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении этого ходатайства, после чего дело было обжаловано в кассационном порядке.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд, пересматривая дело в пределах доводов кассационной жалобы, исходил из того, что право лица на обращение в суд за защитой своих прав гарантируется статьей 16 ГК Украины, а в соответствии с частью 3 статьи 13 ГПК Украины участник дела распоряжается своими процессуальными правами по собственному усмотрению.

Суд обратил внимание, что гражданское процессуальное законодательство прямо предусматривает право истца подать заявление об оставлении иска без рассмотрения до начала рассмотрения дела по существу. В таком случае суд выносит соответствующее определение, а само процессуальное действие является одной из законных форм завершения рассмотрения дела без принятия решения по существу спора. При этом суд не обязан проверять мотивы, по которым истец решил воспользоваться таким правом.

Верховный Суд подчеркнул, что само по себе подача заявления об оставлении иска без рассмотрения не может считаться необоснованным действием истца. Такое заявление является реализацией предусмотренного законом процессуального права и не содержит каких-либо ограничений относительно причин или мотивов его подачи.

Оценивая доводы ответчика о необходимости возмещения расходов на профессиональную правовую помощь, Суд отметил, что часть пятая статьи 142 ГПК Украины действительно предусматривает возможность компенсации расходов ответчику в случае закрытия производства по делу или оставления иска без рассмотрения. Однако такая компенсация допускается только при наличии одного обязательного условия — доказанности необоснованных действий истца.

Верховный Суд подчеркнул, что бремя доказывания таких обстоятельств возлагается именно на ответчика. Для взыскания расходов недостаточно ссылаться на то, что иск в итоге не был рассмотрен по существу или что производство по делу длилось продолжительное время. Ответчик должен доказать, какие именно действия истца были необоснованными, в чем заключалась их недобросовестность и каким образом они повлияли на ход рассмотрения дела.

Суд отдельно разъяснил, что понятие «необоснованные действия истца» не является тождественным понятию «необоснованный иск». Сам факт подачи иска, который впоследствии не был рассмотрен или не привел к удовлетворению требований, еще не свидетельствует о неправомерности поведения лица. Для применения статьи 142 ГПК Украины необходимо установить конкретные проявления недобросовестного поведения, в частности подачу заведомо безосновательного иска, систематическое препятствование рассмотрению дела, злоупотребление процессуальными правами, умышленное затягивание процесса либо иные действия, направленные на ущемление прав и интересов другой стороны.

Суд указал, что для взыскания ответчиком понесенных расходов ему необходимо доказать, какие именно необоснованные действия были совершены истцом в ходе рассмотрения дела и в чем они заключались. В частности, действовал ли истец недобросовестно и предъявил ли необоснованный иск, систематически ли препятствовал правильному и быстрому разрешению спора, имел ли недобросовестный истец противоправную цель — ущемление прав и интересов ответчика.

В результате Суд пришел к выводу, что отсутствуют правовые основания для компенсации расходов ответчика, поскольку в деле не доказаны необоснованные действия истца, а само по себе оставление иска без рассмотрения не является таким доказательством.

