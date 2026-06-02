В Украине с 8 июня стартует новый этап селективной проверки таможенных деклараций

Государственная таможенная служба сообщила, что с 8 июня запускает новый этап пилотного проекта по проверке таможенных деклараций подразделением таможенных компетенций.

Подразделение функционирует на базе Координационно-мониторинговой таможни и специализируется на обработке таможенных деклараций, подлежащих мониторингу по определенным критериям и селективности.

«Центр таможенных компетенций получает для обработки декларации, определенные автоматизированной системой управления рисками, и проверяет их централизованно, то есть независимо от таможни подачи. Это позволяет реализовать единый подход к выполнению таможенных формальностей при таможенном контроле и оформлении, а также идентифицировать потенциальные риски.

С учетом актуальности вопроса льготного ввоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Украины в рамках этого этапа пилотного проекта внимание будет сосредоточено на бывших в употреблении транспортных средствах, которые перемещаются с применением преференциального режима торговли», — говорится в заявлении.

Там добавили, что отбор деклараций для проверки будет осуществляться автоматизированной системой управления рисками в автоматическом режиме путем случайного отбора с селективностью 50% от общего количества по соответствующим товарным позициям. Планируется, что мониторинг продлится с 8 июня по 31 декабря 2026 года.

Государственная таможенная служба напомнила, что предыдущий этап пилотного проекта завершается 30.06.2026 года. Он касается таможенного оформления удобрений и средств защиты растений, в частности инсектицидов, фунгицидов и гербицидов.

