В Киеве повреждена одна из крупнейших амбулаторий Голосеевского района: где принимают пациентов

2 июня прием пациентов из амбулатории № 5 будет осуществляться в амбулатории № 7 на просп. Академика Глушкова, 31-А.

Как известно, 2 июня россияне нанесли комбинированный удар по Киеву.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что в результате вражеской атаки повреждено помещение амбулатории № 5 на ул. Академика Заболотного, 48-А.

Отмечается, что это одна из крупнейших амбулаторий Голосеевского района, обслуживающая около 20 тысяч пациентов.

«Сегодня прием пациентов по графику будет осуществляться в амбулатории № 7 на просп. Академика Глушкова, 31-А.

Телефон регистратуры: 0638242360. В настоящее время прорабатывается вопрос дальнейшей организации работы амбулатории № 5», — добавили в КГГА.

