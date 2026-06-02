  1. В Украине

В Киеве повреждена одна из крупнейших амбулаторий Голосеевского района: где принимают пациентов

09:49, 2 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
2 июня прием пациентов из амбулатории № 5 будет осуществляться в амбулатории № 7 на просп. Академика Глушкова, 31-А.
В Киеве повреждена одна из крупнейших амбулаторий Голосеевского района: где принимают пациентов
Фото: ukrinform.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, 2 июня россияне нанесли комбинированный удар по Киеву.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Киевская городская государственная администрация сообщила, что в результате вражеской атаки повреждено помещение амбулатории № 5 на ул. Академика Заболотного, 48-А.

Отмечается, что это одна из крупнейших амбулаторий Голосеевского района, обслуживающая около 20 тысяч пациентов.

«Сегодня прием пациентов по графику будет осуществляться в амбулатории № 7 на просп. Академика Глушкова, 31-А.

Телефон регистратуры: 0638242360. В настоящее время прорабатывается вопрос дальнейшей организации работы амбулатории № 5», — добавили в КГГА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев обстрел

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кто отвечает, если вам продали брак на маркетплейсе: почему платформа не виновата, даже если вас обманули

Украинские суды все чаще рассматривают споры, связанные с покупками на маркетплейсах и в соцсетях: решающим фактором является не факт некачественного товара, а определение надлежащего продавца и соблюдение процедур возврата.

Вадим Кириенко, возглавлявший управление Минюста, заплатит государству за Range Rover, оформленный на дочь — ВС

ВС оставил в силе взыскание 3,29 млн грн за автомобиль, оформленный на дочь чиновника, и подтвердил, что бремя опровержения необоснованности актива лежит на ответчике.

Мониторинг ДБР по делам ТЦК под вопросом: в законопроекте нашли несогласованность с процедурой расследования

В законопроекте по ТЦК и ВЛК предлагают усилить ответственность за нарушения при призыве и военно-врачебных осмотрах.

Долг могут взыскать даже без оригинала договора, если он сгорел под обстрелами — Верховный Суд

Война может уничтожить документы, но не долг недобросовестного покупателя: Верховный Суд поставил «вероятность доказательств» выше формальных недостатков.

Бронирование работников под угрозой: все решения о критичности «обнулятся» до 1 сентября

Тысячи предприятий могут потерять статус критических до 1 сентября 2026 года, а те, что удержат свой статус, обязаны поднять зарплату забронированным и устранить превышение квоты в течение 10 рабочих дней.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]