Партнеры по гражданскому браку могут претендовать на половину квартиры, приобретенной во время совместной жизни, — Верховный Суд

Спор за квартиру после смерти женщины: почему Верховный Суд поддержал сожителя, а не сестру наследодательницы.

Споры об установлении факта проживания одной семьей без регистрации брака и разделе имущества являются сложными прежде всего из-за необходимости доказывания семейных отношений, общего быта и источников приобретения имущества. Дополнительные трудности возникают при решении вопроса об опровержении презумпции общей совместной собственности, поэтому правовые выводы Верховного Суда имеют важное значение для формирования устойчивой судебной практики.

В деле № 711/426/24 от 20 мая 2026 года КГС ВС рассмотрел спор между мужчиной, который претендовал на долю квартиры после смерти своей сожительницы, и ее сестрой относительно установления факта проживания одной семьей без регистрации брака и применения презумпции общей совместной собственности к спорному имуществу.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд после смерти женщины, с которой, по его утверждению, проживал одной семьей с 1994 года без регистрации брака.

По его словам, они вели общее хозяйство, имели общий бюджет, вместе осуществляли ремонт жилья, приобретали имущество и проживали сначала по одному адресу, а впоследствии — в квартире, приобретенной в 2010 году.

Истец указывал, что спорная квартира была приобретена за общие средства сторон, а также за счет займа, полученного им у родственницы. При этом по общей договоренности договор купли-продажи был оформлен на женщину.

После смерти последней с заявлениями о принятии наследства обратились как истец, так и ее сестра.

В подтверждение семейных отношений истец предоставил акты о совместном проживании, справки ОСМД, фотографии, декларации с семейным врачом, документы о приобретении имущества, а также доказательства того, что именно он ухаживал за женой во время болезни и организовал ее похороны.

Суд первой инстанции установил факт проживания сторон одной семьей с 1 января 2004 года до дня открытия наследства, признал квартиру общей совместной собственностью и признал за истцом право собственности на 1/2 часть квартиры.

Апелляционный суд согласился с выводом относительно фактических семейных отношений, однако пришел к выводу, что значительная часть средств на приобретение квартиры была личными средствами умершей, полученными от продажи принадлежавшей ей квартиры. В связи с этим апелляционный суд определил долю истца в размере 4/25 квартиры.

Обе стороны обратились с кассационными жалобами.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что в делах искового производства факт проживания одной семьей без регистрации брака, как и другие юридические факты, относится к предмету доказывания и подлежит установлению при принятии судебного решения, если этот факт связан с какими-либо заявленными исковыми требованиями.

Согласно части второй статьи 3 СК Украины семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.

Суд напомнил, что для «фактических супругов» должны быть характерны все признаки семьи, предусмотренные статьей 3 СК Украины, а именно: совместное проживание, общий быт и наличие взаимных прав и обязанностей.

Суд подчеркнул, что надлежащими и допустимыми доказательствами проживания мужчины и женщины одной семьей без регистрации брака являются, в частности, доказательства совместного проживания, ведения общего хозяйства, наличия у сторон общего бюджета, осуществления совместных расходов, приобретения имущества в интересах семьи, наличия между сторонами супружеских взаимных прав и обязанностей.

ВС указал, что проживание одной семьей мужчины и женщины без регистрации брака является специальным, определенным законом основанием для возникновения у них некоторых прав и обязанностей.

Правовыми последствиями установления факта проживания мужчины и женщины одной семьей без регистрации брака является, в частности, установление принадлежности им имущества на праве общей совместной собственности на основании статьи 74 СК Украины.

Относительно способа защиты Суд отметил, что при рассмотрении дел о разделе общего совместного имущества установление объема совместно нажитого имущества является прежде всего вопросом доказывания соответствующих обстоятельств, а соответствующее судебное решение лишь подтверждает наличие режима общего совместного имущества, и для такого подтверждения заявление требования о признании определенных объектов общим совместным имуществом не является необходимым.

ВС указал, что эффективным способом защиты в таких условиях является именно разрешение требования о разделе общего совместного имущества.

Лицам, которые проживают одной семьей без регистрации брака, на праве общей совместной собственности принадлежит имущество, приобретенное ими за время совместного проживания либо в результате совместного труда и за общие денежные средства.

Суд напомнил, что статья 74 СК Украины предусматривает презумпцию общности права собственности для женщины и мужчины, проживающих одной семьей без регистрации брака.

Эта презумпция может быть опровергнута, и женщина и (или) мужчина могут оспаривать распространение правового режима общего совместного имущества на определенный объект, в том числе в судебном порядке.

ВС обратил внимание, что общей совместной собственностью женщины и мужчины, которые проживали одной семьей, но не состояли в браке между собой или в каком-либо другом браке, могут быть любые виды имущества, за исключением тех, которые согласно закону не могут им принадлежать (изъяты из гражданского оборота), независимо от того, на имя кого из них они были приобретены.

Суд согласился с выводом суда первой инстанции о том, что спорное недвижимое имущество является общей собственностью сторон, поскольку оно приобретено во время проживания одной семьей, когда они вели общее хозяйство и имели общий бюджет.

ВС указал, что сестра умершей не предоставила суду достаточных и допустимых доказательств для опровержения презумпции общности права собственности на спорную квартиру.

Учитывая равенство долей в праве общей совместной собственности на спорную квартиру, районный суд сделал правильный вывод о том, что доли каждого из совладельцев в указанном имуществе составляют по 1/2 части.

Отдельно Суд обратил внимание, что апелляционный суд не дал надлежащей правовой оценки письму продавца квартиры, в котором прямо указывалось, что жилье совместно приобрели истец и умершая сожительница, а средства на его оплату вносились ими обоими.

ВС пришел к выводу, что истец надлежащими и допустимыми доказательствами доказал факт проживания одной семьей без регистрации брака в период с 01 января 2004 года по 29 января 2023 года, а потому имеет право на половину общего совместного имущества, приобретенного ими за это время в результате совместного труда и за общие денежные средства, а именно на 1/2 часть квартиры, а ответчица не опровергла презумпцию общей совместной собственности на этот объект.

Таким образом, Верховный Суд частично удовлетворил обе кассационные жалобы и отменил постановление апелляционного суда в части определения размера доли истца в квартире.

Постановление имеет важное значение для споров относительно наследования и раздела имущества лиц, проживавших одной семьей без регистрации брака, поскольку подтверждает действие презумпции общей совместной собственности такого имущества и определяет, что именно лицо, которое ее оспаривает, должно доказать приобретение имущества за личные средства.

