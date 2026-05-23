Верховный Суд объяснил, когда можно расторгнуть наследственный договор из-за непредоставления помощи

Отсутствие надлежащих доказательств невыполнения приобретателями распоряжений отчуждателя исключает основания для расторжения наследственного договора — Верховный Суд.

Для расторжения наследственного договора отчуждатель должен доказать не только факт непредоставления помощи, но и то, что он обращался к приобретателю с конкретным требованием об обеспечении, а приобретатель сознательно уклонился от его выполнения. Неосведомленность приобретателей по наследственному договору о непосредственных потребностях отчуждателя свидетельствует об отсутствии их вины в несовершении соответствующих действий. Отсутствие надлежащих доказательств невыполнения приобретателями распоряжений отчуждателя исключает основания для расторжения наследственного договора.

1 апреля 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу лица 1 по делу по иску лица 1 к лицу 2, лицу 3, третье лицо — частный нотариус Киево-Святошинского РНО Киевской области, о расторжении наследственных договоров. В обоснование заявленных требований истец (отчуждатель) ссылалась на то, что она заключила с ответчиками (приобретателями) два наследственных договора в отношении садового дома и земельного участка, по которым они обязались за собственный счет обеспечивать ее питанием, лекарствами, уходом и оплачивать коммунальные услуги. Истец утверждала, что ответчики надлежащим образом взятые на себя обязанности не выполняли, тратили ее пенсионные средства, а из-за конфликтов и отсутствия заботы она была вынуждена переехать к дочери.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, мотивируя свое решение тем, что приобретатели не выполняли обязанности по обеспечению отчуждателя питанием, лекарствами и медицинской помощью за собственный счет. Отсутствие документальных доказательств выполнения обязательств и наличие конфликтных отношений свидетельствуют о ненадлежащем выполнении договоров.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции, решение отменил, принял новое решение, которым отказал в удовлетворении иска, поскольку истец не предоставила доказательств того, что она обращалась к приобретателям с конкретными распоряжениями, в выполнении которых ей было отказано.

ВС согласился с выводами апелляционного суда, обратил внимание на то, что для расторжения наследственного договора отчуждатель должен доказать не только факт непредоставления помощи, но и то, что он обращался к приобретателям с требованием (распоряжением) об обеспечении (в частности, лекарствами, продуктами и т.д.), а приобретатели уклонялись от выполнения такого требования.

В этом деле установлено, что истец самостоятельно изменила место проживания, посещала медицинские учреждения, проходила обследования и покупала лекарства, не сообщая об этом приобретателям, с которыми до апреля 2023 года проживала в одном доме.

ВС подчеркнул, что неосведомленность приобретателей о непосредственных потребностях отчуждателя вследствие поведения последней свидетельствует об отсутствии их вины в несовершении действий, обусловленных договором (ст. 614 ГК Украины).

Факт совместного проживания и ведения общего хозяйства до момента переезда истца свидетельствует о выполнении условий договора способом, согласованным сторонами. При этом отсутствие фискальных чеков на каждую трату в рамках семейных отношений не может быть однозначным доказательством невыполнения договора.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 1 апреля 2026 года по делу № 369/12305/23 (производство № 61-1335св26) можно ознакомиться по ссылке.

