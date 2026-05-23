  В Украине

На что украинцы тратят «Национальный кэшбек» в 2026 году и как изменились выплаты

17:14, 23 мая 2026
В Минэкономики отметили, что чаще всего украинцы тратят полученные средства на оплату коммунальных услуг, а для отдельных категорий товаров размер кэшбека в 2026 году был увеличен до 15%.
Правительство продлило программу «Национальный кешбэк» ещё на два года. За время её действия украинцы преимущественно использовали полученные выплаты для оплаты коммунальных услуг. Об этом рассказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Он пояснил, что решение о продлении программы приняли из-за завершения срока действия соответствующих правительственных решений, а также благодаря заметному экономическому эффекту от её работы.

Согласно исследованию Mastercard, 41% участников программы стали чаще покупать товары украинского производства. В то же время торговые сети сообщают об увеличении продаж отечественной продукции на 7–9%.

Министр отметил, что программа имеет и социальное значение, поскольку большинство её пользователей — семьи с доходом до 40 тысяч гривен.

«70% средств кешбэка тратят на коммунальные услуги. Остальное — на украинские товары или услуги, все деньги остаются в экономике», — рассказал Соболев в интервью РБК-Украина.

По состоянию на сегодня к программе присоединились примерно 1500 магазинов и торговых сетей — как крупные национальные ритейлеры, так и региональные торговые точки. Для участия бизнес должен работать на общей системе налогообложения, принимать безналичную оплату и выдавать фискальные чеки. В правительстве подчёркивают, что это также способствует детенизации торговли.

В 2026 году механизм кешбэка обновили для поддержки украинских производителей в конкуренции с импортом. Для категорий товаров, где доля импортной продукции превышает 35%, кешбэк повысили до 15%. Это касается большинства непродовольственных товаров и отдельных продуктов питания, в частности твёрдых сыров.

В то же время для отраслей, в которых украинские производители уже занимают сильные позиции на рынке, размер кешбэка уменьшили до 5%.

Как сообщил министр, благодаря таким изменениям государству удалось сократить расходы на программу примерно на 100 млн гривен ежемесячно. Сейчас финансирование «Национального кешбэка» обходится бюджету примерно в 450 млн гривен в месяц.

Отдельно Соболев упомянул и о топливном кешбэке. По его словам, на эти выплаты государство тратит около 20 млн гривен ежедневно, поэтому пока его продлили только до конца мая.

Напомним, Минэкономики сообщило о конечном сроке использования средств, накопленных гражданами на карточках в рамках программы «Национальный кешбэк».

Потратить их необходимо до 30 июня 2026 года включительно.

