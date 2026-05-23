На что украинцы тратят «Национальный кэшбек» в 2026 году и как изменились выплаты

В Минэкономики отметили, что чаще всего украинцы тратят полученные средства на оплату коммунальных услуг, а для отдельных категорий товаров размер кэшбека в 2026 году был увеличен до 15%.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство продлило программу «Национальный кешбэк» ещё на два года. За время её действия украинцы преимущественно использовали полученные выплаты для оплаты коммунальных услуг. Об этом рассказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Он пояснил, что решение о продлении программы приняли из-за завершения срока действия соответствующих правительственных решений, а также благодаря заметному экономическому эффекту от её работы.

Согласно исследованию Mastercard, 41% участников программы стали чаще покупать товары украинского производства. В то же время торговые сети сообщают об увеличении продаж отечественной продукции на 7–9%.

Министр отметил, что программа имеет и социальное значение, поскольку большинство её пользователей — семьи с доходом до 40 тысяч гривен.

«70% средств кешбэка тратят на коммунальные услуги. Остальное — на украинские товары или услуги, все деньги остаются в экономике», — рассказал Соболев в интервью РБК-Украина.

По состоянию на сегодня к программе присоединились примерно 1500 магазинов и торговых сетей — как крупные национальные ритейлеры, так и региональные торговые точки. Для участия бизнес должен работать на общей системе налогообложения, принимать безналичную оплату и выдавать фискальные чеки. В правительстве подчёркивают, что это также способствует детенизации торговли.

В 2026 году механизм кешбэка обновили для поддержки украинских производителей в конкуренции с импортом. Для категорий товаров, где доля импортной продукции превышает 35%, кешбэк повысили до 15%. Это касается большинства непродовольственных товаров и отдельных продуктов питания, в частности твёрдых сыров.

В то же время для отраслей, в которых украинские производители уже занимают сильные позиции на рынке, размер кешбэка уменьшили до 5%.

Как сообщил министр, благодаря таким изменениям государству удалось сократить расходы на программу примерно на 100 млн гривен ежемесячно. Сейчас финансирование «Национального кешбэка» обходится бюджету примерно в 450 млн гривен в месяц.

Отдельно Соболев упомянул и о топливном кешбэке. По его словам, на эти выплаты государство тратит около 20 млн гривен ежедневно, поэтому пока его продлили только до конца мая.

Напомним, Минэкономики сообщило о конечном сроке использования средств, накопленных гражданами на карточках в рамках программы «Национальный кешбэк».

Потратить их необходимо до 30 июня 2026 года включительно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.