  В Украине

Моббинг в трудовом коллективе: куда обращаться и как собирать доказательства

14:50, 23 мая 2026
Моббинг на работе может проявляться через психологическое давление, унижение, травлю и дискриминационное отношение.
Моббинг в трудовом коллективе — это не просто конфликт между работниками или напряженная атмосфера на работе. Речь идет о систематическом психологическом унижении, давлении, травле или создании невыносимых условий труда, которые могут влиять не только на профессиональную деятельность человека, но и на его психическое и физическое состояние.

В случае если работник стал жертвой моббинга, рекомендуется действовать последовательно и прежде всего начать со сбора доказательств. Стоит сохранять скриншоты переписки, аудиозаписи разговоров, в которых содержатся оскорбления или унижения, а также копии приказов о безосновательном лишении премий или других решений, которые могут свидетельствовать о давлении или дискриминационном отношении.

Следующим шагом может стать поиск свидетелей. Если коллеги видели проявления травли и готовы подтвердить эти факты, даже одно такое свидетельство может иметь важное значение для защиты прав работника.

Если ситуация позволяет, далее советуют попытаться решить проблему внутри предприятия. Для этого можно подать письменное заявление на имя высшего руководства, если моббинг происходит со стороны непосредственного начальника, или обратиться в HR-отдел. В обращении стоит подробно описать обстоятельства и сослаться на собранные доказательства.

Также в Гоструде заявляют, что работник может обратиться в профсоюз, если является его членом, поскольку профсоюзные организации должны способствовать защите трудовых прав.

В случаях, когда внутренние меры не дали результата или ситуация начинает угрожать здоровью либо безопасности работника, рекомендуется обращаться в контролирующие органы для дальнейшей защиты своих прав.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховный Суд объяснил, могут ли повторные увольнения и уменьшение надбавок считаться моббингом на работе.

трудовые отношения

Лента новостей

