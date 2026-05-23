Отцу ребенка, мать которого служит в ВСУ, отказали в отсрочке из-за непредоставления свидетельства о браке

Полтавский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска мужчины, который просил отменить решение об отказе в отсрочке от мобилизации как отца ребенка, мать которого проходит военную службу.

Полтавский окружной административный суд рассмотрел дело № 440/934/26 об обжаловании решения комиссии территориального центра комплектования об отказе в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации. Истец просил признать противоправным решение комиссии, которым ему было отказано в отсрочке, а также обязать повторно рассмотреть его заявление с учетом выводов суда.

Суд исследовал вопрос применения пункта 15 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», который предусматривает право на отсрочку для женщин и мужчин, имеющих ребенка в возрасте до 18 лет и мужа либо жену, проходящих военную службу.

Обстоятельства дела

Суть дела заключалась в том, что заявитель обратился в территориальный центр комплектования с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации, ссылаясь на то, что он воспитывает ребенка 2014 года рождения, а мать ребенка с 2023 года проходит военную службу в воинской части. К заявлению были приложены документы, которые, по мнению истца, подтверждали наличие оснований для отсрочки.

Комиссия по вопросам предоставления отсрочки отказала в удовлетворении заявления. Основанием отказа стало отсутствие документа, подтверждающего факт пребывания заявителя в браке с матерью ребенка. В материалах дела было установлено, что отцовство истца подтверждается свидетельством о рождении ребенка, однако стороны никогда не состояли в официальном браке.

Истец указывал, что ребенок фактически проживает вместе с ним, а мать в связи с прохождением военной службы преимущественно отсутствует. На этом основании он считал, что имеет право на отсрочку от мобилизации.

Ответчик возражал против иска и указывал, что заявителем не был предоставлен полный перечень документов, предусмотренных законодательством для оформления отсрочки по соответствующему основанию. По мнению ответчика, решение комиссии было принято в пределах полномочий и способом, определенным законом.

Что решил суд

Суд отметил, что статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» определены основания для предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации. В соответствии с пунктом 15 части 1 этой статьи право на отсрочку имеют женщины и мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет и мужа либо жену, проходящих военную службу.

Суд также обратил внимание, что постановлением Кабинета Министров Украины №560 утвержден Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, а приложением 5 к этому Порядку определен перечень документов, которые необходимо подать для получения отсрочки по указанному основанию. В такой перечень входят свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка и справка о прохождении военной службы мужем либо женой.

Исследовав материалы дела, суд установил, что свидетельство о браке истцом подано не было, а сам истец и мать ребенка никогда не состояли в зарегистрированном браке.

Суд подчеркнул, что в соответствии со статьей 77 Кодекса административного судопроизводства Украины именно сторона должна доказать те обстоятельства, на которых основываются ее требования и возражения. В данном случае истец должен был доказать факт предоставления всех необходимых документов для рассмотрения вопроса о предоставлении отсрочки, однако таких доказательств суду предоставлено не было.

По выводу суда, поскольку к заявлению о предоставлении отсрочки не были приложены документы, определенные Порядком №560, комиссия правомерно отказала в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации.

Вместе с тем суд отдельно подчеркнул, что не высказывается относительно наличия или отсутствия у истца права на отсрочку вообще, поскольку этот вопрос должен предварительно оцениваться территориальным центром комплектования на основании документов, определенных законодательством.

В результате суд отказал в удовлетворении административного иска полностью.

